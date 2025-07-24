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В Москве пройдет благотворительный «Добрый забег Совкомбанк». Старт состоится 28 сентября

28 сентября в парке Победы на Поклонной горе пройдет благотворительный «Добрый забег Совкомбанк». Деньги, вырученные со старта, пойдут на поддержку глухих и слабослышащих детей.

Участникам доступны следующие дистанции: 2 км, 5 км, 10 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 450 м, 650 м, 1 км.

Также пройдет корпоративная эстафета, где 4 человека (2 мужчины и 2 женщины) бегут 5 км. 

Стоимость слота на дистанции 2 и 5 км составляет 2500 рублей, на дистанции 10 км – 3000 рублей. Участие в корпоративной эстафете стоит 25 000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

На забеге можно будет сдать кровь и вступить в вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Dobrorun
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