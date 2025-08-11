Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS в Казахстане. Старт пройдет 7-9 августа 2026 года

С 7 по 9 августа на озере Боровое (поселок Бурабай, Казахстан) пройдет заплыв серии X-WATERS (7+).

Участникам доступны следующие дистанции: 500 м, 1 км, 4 км, 8 км. Также можно принять участие в эстафете, где три спортсмена плывут по 500 м.

Озеро Боровое, которое окружают скалы и горы, называют «казахстанской Швейцарией». Вода в нем теплая, чистая и прозрачная, так как берега гранитные и песчаные.

Стоимость слота на дистанциях 500 м и 1 км – 5490 рублей, на дистанции 4 км – 6990 рублей, на дистанции 8 км – 9490 рублей. Эстафетный заплыв стоит 11 990 рублей. Как только слоты по текущей цене будут выкуплены, стоимость повысится.

Регистрация проходит на сайте организатора .