Более 70 спортсменов приняли участие в заплыве X-WATERS Imandra 2025, который прошел в Мурманской области 12 и 13 июля

12 и 13 июля в Мончегорске (Мурманская область) прошел заплыв серии X-WATERS. Участники соревновались в озере Имандра, самом крупном озере Кольского полуострова, на дистанциях 100 м, 500 м, 1 км, 2,5 км, 10 км.

Марафонскую дистанцию 10 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Антон Кутуев – 4:10:54 Иван Козырин – 4:16:04

10 км, женщины

Юлия Васильева – 4:07:54

10 км, эстафета

Анастасия Рябова, Александра Романенкова – 2:57:14 Матвей Раммо, Юрий Павлов – 3:38:28

2,5 км, мужчины

Евгений Захарченко – 42:52 Александр Тимофеев – 43:12 Валерий Пархоменков – 45:24

2,5 км, женщины

Полина Гусева – 44:16 Ульяна Лябухина – 45:49 Лариса Диковская – 56:01

1 км, мужчины

Александр Тимофеев – 13:57 Андрей Данилов – 16:27 Анатолий Онегин – 17:12

1 км, женщины

Лариса Диковская – 17:56 Юлия Давыдова – 20:31 Елена Фурсова – 21:56

500 м, мужчины

Александр Тимофеев – 6:23 Дмитрий Родителев – 6:53 Илья Пономарев – 8:52

500 м, женщины

Ульяна Лябухина – 7:03 Кристина Минаева – 10:18 Екатерина Гарина – 10:46

100 м, мужчины

Семен Березовский – 1:17 Юрий Павлов –1:18 Матвей Раммо – 1:26

100 м, женщины

Ульяна Лябухина – 1:31 Мария Гуляева – 1:59 Мария Соколова – 2:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .