Более 70 спортсменов приняли участие в заплыве X-WATERS Imandra 2025, который прошел в Мурманской области 12 и 13 июля
12 и 13 июля в Мончегорске (Мурманская область) прошел заплыв серии X-WATERS. Участники соревновались в озере Имандра, самом крупном озере Кольского полуострова, на дистанциях 100 м, 500 м, 1 км, 2,5 км, 10 км.
Марафонскую дистанцию 10 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Антон Кутуев – 4:10:54
Иван Козырин – 4:16:04
10 км, женщины
Юлия Васильева – 4:07:54
10 км, эстафета
Анастасия Рябова, Александра Романенкова – 2:57:14
Матвей Раммо, Юрий Павлов – 3:38:28
2,5 км, мужчины
Евгений Захарченко – 42:52
Александр Тимофеев – 43:12
Валерий Пархоменков – 45:24
2,5 км, женщины
Полина Гусева – 44:16
Ульяна Лябухина – 45:49
Лариса Диковская – 56:01
1 км, мужчины
Александр Тимофеев – 13:57
Андрей Данилов – 16:27
Анатолий Онегин – 17:12
1 км, женщины
Лариса Диковская – 17:56
Юлия Давыдова – 20:31
Елена Фурсова – 21:56
500 м, мужчины
Александр Тимофеев – 6:23
Дмитрий Родителев – 6:53
Илья Пономарев – 8:52
500 м, женщины
Ульяна Лябухина – 7:03
Кристина Минаева – 10:18
Екатерина Гарина – 10:46
100 м, мужчины
Семен Березовский – 1:17
Юрий Павлов –1:18
Матвей Раммо – 1:26
100 м, женщины
Ульяна Лябухина – 1:31
Мария Гуляева – 1:59
Мария Соколова – 2:20
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.