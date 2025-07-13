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Более 70 спортсменов приняли участие в заплыве X-WATERS Imandra 2025, который прошел в Мурманской области 12 и 13 июля

12 и 13 июля в Мончегорске (Мурманская область) прошел заплыв серии X-WATERS. Участники соревновались в озере Имандра, самом крупном озере Кольского полуострова, на дистанциях 100 м, 500 м, 1 км, 2,5 км, 10 км.

Марафонскую дистанцию 10 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Антон Кутуев – 4:10:54

  2. Иван Козырин – 4:16:04

10 км, женщины

  1. Юлия Васильева – 4:07:54

10 км, эстафета

  1. Анастасия Рябова, Александра Романенкова – 2:57:14

  2. Матвей Раммо, Юрий Павлов – 3:38:28

2,5 км, мужчины

  1. Евгений Захарченко – 42:52

  2. Александр Тимофеев – 43:12

  3. Валерий Пархоменков – 45:24

2,5 км, женщины

  1. Полина Гусева – 44:16

  2. Ульяна Лябухина – 45:49

  3. Лариса Диковская – 56:01

1 км, мужчины

  1. Александр Тимофеев – 13:57

  2. Андрей Данилов – 16:27

  3. Анатолий Онегин – 17:12

1 км, женщины

  1. Лариса Диковская – 17:56

  2. Юлия Давыдова – 20:31

  3. Елена Фурсова – 21:56

500 м, мужчины

  1. Александр Тимофеев – 6:23

  2. Дмитрий Родителев – 6:53

  3. Илья Пономарев – 8:52

500 м, женщины

  1. Ульяна Лябухина – 7:03

  2. Кристина Минаева – 10:18

  3. Екатерина Гарина – 10:46

100 м, мужчины

  1. Семен Березовский – 1:17

  2. Юрий Павлов –1:18

  3. Матвей Раммо – 1:26

100 м, женщины

  1. Ульяна Лябухина – 1:31

  2. Мария Гуляева – 1:59

  3. Мария Соколова – 2:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
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