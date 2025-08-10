Около 400 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Гатчинская дорожка»
10 августа в Гатчине (Ленинградская область) на стадионе «Спартак» прошел забег «Гатчинская дорожка» на дистанциях 100 м, 1000 м, 5000 м.
Результаты победителей и призеров:
5000 м, мужчины
Денис Аксенов – 15:53
Андрей Окружнов – 15:56
Юрий Куприн – 16:07
5000 м, женщины
Валерия Гавриловец – 17:12
Алиса Кубышкина – 18:07
Екатерина Резник – 18:50
1000 м, мужчины
Даниил Яковлев – 2:34
Олег Селиванов – 2:35
Евгений Бурсевич – 2:36
1000 м, женщины
Нигина Тухтаева – 2:44
Анна Шалыгина – 3:11
Мария Краснопевцева – 3:15
100 м, мужчины
Григорий Заварин – 10,31
Александр Харламов – 10,72
Андрей Плясов – 10,76
100 м, женщины
Анна Шалыгина – 12,26
Татьяна Дергунова – 12,34
Дарья Михайлова – 12,49
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
