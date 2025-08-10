  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Около 400 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Гатчинская дорожка»
0

Около 400 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Гатчинская дорожка»

10 августа в Гатчине (Ленинградская область) на стадионе «Спартак» прошел забег «Гатчинская дорожка» на дистанциях 100 м, 1000 м, 5000 м.

Результаты победителей и призеров:

5000 м, мужчины

  1. Денис Аксенов – 15:53

  2. Андрей Окружнов – 15:56

  3. Юрий Куприн – 16:07

5000 м, женщины

  1. Валерия Гавриловец – 17:12

  2. Алиса Кубышкина – 18:07

  3. Екатерина Резник – 18:50

1000 м, мужчины

  1. Даниил Яковлев – 2:34

  2. Олег Селиванов – 2:35

  3. Евгений Бурсевич – 2:36

1000 м, женщины

  1. Нигина Тухтаева – 2:44

  2. Анна Шалыгина – 3:11

  3. Мария Краснопевцева – 3:15

100 м, мужчины

  1. Григорий Заварин – 10,31

  2. Александр Харламов – 10,72

  3. Андрей Плясов – 10,76

100 м, женщины

  1. Анна Шалыгина – 12,26

  2. Татьяна Дергунова – 12,34

  3. Дарья Михайлова – 12,49

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
любительский спорт
Календарь стартов
Забег
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Открылась регистрация на забег «На Вираже». Старт на дорожке пройдет 28 сентября
30 июля, 17:25
Главные новости
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». На старт выйдут Реунков, Дмитриева, Александрова, а также атлеты из Китая, Кении и Эфиопии
30 июня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS в Казахстане. Старт пройдет 7-9 августа 2026 года
вчера, 19:05
Соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia 2026 перенесены на июнь
вчера, 17:13
Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»
вчера, 08:42
Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
10 августа, 16:29
Более 5500 атлетов приняли участие в марафоне «Европа-Азия»
10 августа, 15:21
Александр Кошелев и Мария Меньшикова-Горская стали победителями Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»
10 августа, 14:20
Артем Попов и Дина Александрова выиграли забег «Ночная Казань»
9 августа, 21:48
В Москве снова пройдет забег по Садовому кольцу. Бесплатный старт состоится 17 августа
7 августа, 16:46
Более 1000 спортсменов приняли участие в велогонке Cyclingrace, которая прошла 2 и 3 августа в Рузе
44 августа, 16:44
Константин Мансуров и Ксения Душкова стали победителями ультрамарафона на дистанции 100 км на спортивно-музыкальном фестивале MMK WILD FEST
3 августа, 19:44