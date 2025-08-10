Около 400 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Гатчинская дорожка»

10 августа в Гатчине (Ленинградская область) на стадионе «Спартак» прошел забег «Гатчинская дорожка» на дистанциях 100 м, 1000 м, 5000 м.

Результаты победителей и призеров:

5000 м, мужчины

Денис Аксенов – 15:53 Андрей Окружнов – 15:56 Юрий Куприн – 16:07

5000 м, женщины

Валерия Гавриловец – 17:12 Алиса Кубышкина – 18:07 Екатерина Резник – 18:50

1000 м, мужчины

Даниил Яковлев – 2:34 Олег Селиванов – 2:35 Евгений Бурсевич – 2:36

1000 м, женщины

Нигина Тухтаева – 2:44 Анна Шалыгина – 3:11 Мария Краснопевцева – 3:15

100 м, мужчины

Григорий Заварин – 10,31 Александр Харламов – 10,72 Андрей Плясов – 10,76

100 м, женщины

Анна Шалыгина – 12,26 Татьяна Дергунова – 12,34 Дарья Михайлова – 12,49

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .