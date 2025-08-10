  • Спортс
  • Александр Кошелев и Мария Меньшикова-Горская стали победителями Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»
10 августа в Рыбинске (Ярославская область) прошел полумарафон «Великий хлебный путь». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.

21,1 км, мужчины

  1. Александр Кошелев – 1:11:42

  2. Александр Терентьев – 1:12:15

  3. Михаил Иванов – 1:12:45

21,1 км, женщины

  1. Мария Меньшикова-Горская – 1:21:39

  2. Полина Авдеева – 1:25:57

  3. Елена Скоблина – 1:27:45

10 км, мужчины

  1. Юрий Котов – 31:15

  2. Роман Гусев – 31:46

  3. Илья Кознев – 32:50

10 км, женщины

  1. Татьяна Вуколова – 38:30

  2. Светлана Николаева – 38:31

  3. Татьяна Перепелицына – 38:57

5 км, мужчины

  1. Даниил Авдеев – 15:47

  2. Дмитрий Егоров – 16:09

  3. Дмитрий Михайлюк – 17:07

5 км, женщины

  1. Марина Поспелова – 18:27

  2. Елизавета Сергеева – 18:42

  3. Мария Рыбкина – 19:07

3 км, мужчины

  1. Борис Морозкин – 9:20

  2. Андрей Рубченко – 9:25

  3. Максим Оловянишников – 9:31

3 км, женщины

  1. Виктория Чурова – 11:14

  2. Елена Токмакова – 11:40

  3. Арина Батяева – 11:53

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
любительский спорт
Бег
Полумарафон
Забег
Календарь стартов
