Александр Кошелев и Мария Меньшикова-Горская стали победителями Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»

10 августа в Рыбинске (Ярославская область) прошел полумарафон «Великий хлебный путь». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.

21,1 км, мужчины

Александр Кошелев – 1:11:42 Александр Терентьев – 1:12:15 Михаил Иванов – 1:12:45

21,1 км, женщины

Мария Меньшикова-Горская – 1:21:39 Полина Авдеева – 1:25:57 Елена Скоблина – 1:27:45

10 км, мужчины

Юрий Котов – 31:15 Роман Гусев – 31:46 Илья Кознев – 32:50

10 км, женщины

Татьяна Вуколова – 38:30 Светлана Николаева – 38:31 Татьяна Перепелицына – 38:57

5 км, мужчины

Даниил Авдеев – 15:47 Дмитрий Егоров – 16:09 Дмитрий Михайлюк – 17:07

5 км, женщины

Марина Поспелова – 18:27 Елизавета Сергеева – 18:42 Мария Рыбкина – 19:07

3 км, мужчины

Борис Морозкин – 9:20 Андрей Рубченко – 9:25 Максим Оловянишников – 9:31

3 км, женщины

Виктория Чурова – 11:14 Елена Токмакова – 11:40 Арина Батяева – 11:53

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning .