Александр Кошелев и Мария Меньшикова-Горская стали победителями Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»
10 августа в Рыбинске (Ярославская область) прошел полумарафон «Великий хлебный путь». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.
21,1 км, мужчины
Александр Кошелев – 1:11:42
Александр Терентьев – 1:12:15
Михаил Иванов – 1:12:45
21,1 км, женщины
Мария Меньшикова-Горская – 1:21:39
Полина Авдеева – 1:25:57
Елена Скоблина – 1:27:45
10 км, мужчины
Юрий Котов – 31:15
Роман Гусев – 31:46
Илья Кознев – 32:50
10 км, женщины
Татьяна Вуколова – 38:30
Светлана Николаева – 38:31
Татьяна Перепелицына – 38:57
5 км, мужчины
Даниил Авдеев – 15:47
Дмитрий Егоров – 16:09
Дмитрий Михайлюк – 17:07
5 км, женщины
Марина Поспелова – 18:27
Елизавета Сергеева – 18:42
Мария Рыбкина – 19:07
3 км, мужчины
Борис Морозкин – 9:20
Андрей Рубченко – 9:25
Максим Оловянишников – 9:31
3 км, женщины
Виктория Чурова – 11:14
Елена Токмакова – 11:40
Арина Батяева – 11:53
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.