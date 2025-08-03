  • Спортс
  • Константин Ахидов и Анна Бойкова стали победителями полужелезной дистанции на фестивале спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2025
Константин Ахидов и Анна Бойкова стали победителями полужелезной дистанции на фестивале спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2025

2 и 3 августа в Нижнем Новгороде прошел фестиваль спорта IRONSTAR.

В субботу 2 августа состоялись женские и мужские забеги на дистанции 5 км, а также заплывы на одну (1,8 км) и две морские мили (3,7 км).

В воскресенье 3 августа участники соревновались на полужелезной (1,93 км плавание + 90 км велоэтап + бег 21,1 км) и олимпийской (1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег) дистанциях.

Плавание и беговой этап прошли по набережной Гребного канала, которую обновили в этом году. Велоэтап состоялся по центру города: мимо Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, которая соединяет две набережные.

Результаты победителей и призеров:

Олимпийская дистанция, мужчины

  1. Илья Слепов – 2:00:03

  2. Михаил Логинов – 2:01:32

  3. Иван Надоров – 2:01:54

Олимпийская дистанция, женщины

  1. Марина Акимова – 2:25:22

  2. Ольга Пименова – 2:32:37

  3. Елизавета Саутиева – 2:32:39

113 км, мужчины

  1. Константин Ахидов – 4:03:21

  2. Павел Горик – 4:04:05

  3. Алексей Осокин – 4:06:56

113 км, женщины

  1. Анна Бойкова – 4:56:09

  2. Ольга Голубенкова – 4:57:48

  3. Наталья Парфентьева – 5:06:29

Заплывы, 1,8 км, мужчины

  1. Арсений Сироткин – 25:11

  2. Руслан Рыжков – 28:25

  3. Антон Косолапов – 34:13

Заплывы, 1,8 км, женщины

  1. Наталия Курдченко – 26:51

  2. Юлия Лемке – 29:20

  3. Елизавета Грякалова – 33:22

Заплывы, 3,7 км, мужчины

  1. Артем Аршинов – 48:23

  2. Дмитрий Сорокин – 52:28

Заплывы, 3,7 км, женщины

  1. Юлия Громова – 57:07

  2. Елена Негомедзянова – 1:00:42

  3. Екатерина Сугробова – 1:02:49

Забег, 5 км, мужчины

  1. Иван Надоров – 15:15

  2. Дмитрий Махнев – 15:26

  3. Михаил Логинов – 15:42

Забег, 5 км, женщины

  1. Нигина Тухтаева – 17:25

  2. Татьяна Лихторович – 18:57

  3. Мария Леднева – 19:15

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
