Константин Ахидов и Анна Бойкова стали победителями полужелезной дистанции на фестивале спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2025
2 и 3 августа в Нижнем Новгороде прошел фестиваль спорта IRONSTAR.
В субботу 2 августа состоялись женские и мужские забеги на дистанции 5 км, а также заплывы на одну (1,8 км) и две морские мили (3,7 км).
В воскресенье 3 августа участники соревновались на полужелезной (1,93 км плавание + 90 км велоэтап + бег 21,1 км) и олимпийской (1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег) дистанциях.
Плавание и беговой этап прошли по набережной Гребного канала, которую обновили в этом году. Велоэтап состоялся по центру города: мимо Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, которая соединяет две набережные.
Результаты победителей и призеров:
Олимпийская дистанция, мужчины
Илья Слепов – 2:00:03
Михаил Логинов – 2:01:32
Иван Надоров – 2:01:54
Олимпийская дистанция, женщины
Марина Акимова – 2:25:22
Ольга Пименова – 2:32:37
Елизавета Саутиева – 2:32:39
113 км, мужчины
Константин Ахидов – 4:03:21
Павел Горик – 4:04:05
Алексей Осокин – 4:06:56
113 км, женщины
Анна Бойкова – 4:56:09
Ольга Голубенкова – 4:57:48
Наталья Парфентьева – 5:06:29
Заплывы, 1,8 км, мужчины
Арсений Сироткин – 25:11
Руслан Рыжков – 28:25
Антон Косолапов – 34:13
Заплывы, 1,8 км, женщины
Наталия Курдченко – 26:51
Юлия Лемке – 29:20
Елизавета Грякалова – 33:22
Заплывы, 3,7 км, мужчины
Артем Аршинов – 48:23
Дмитрий Сорокин – 52:28
Заплывы, 3,7 км, женщины
Юлия Громова – 57:07
Елена Негомедзянова – 1:00:42
Екатерина Сугробова – 1:02:49
Забег, 5 км, мужчины
Иван Надоров – 15:15
Дмитрий Махнев – 15:26
Михаил Логинов – 15:42
Забег, 5 км, женщины
Нигина Тухтаева – 17:25
Татьяна Лихторович – 18:57
Мария Леднева – 19:15
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.