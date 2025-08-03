Сергей Шаров и Елена Седова стали победителями полумарафона «Северная столица»

В воскресенье 3 августа в Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Стартово-финишный городок был расположен на Дворцовой площади. Маршрут прошел по центру города мимо главных достопримечательностей: Казанского собора, Адмиралтейства, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Сергей Шаров – 1:05:01 Александр Ольков – 1:06:01 Максим Слухин – 1:08:11

21,1 км, женщины

Елена Седова – 1:17:16 Евгения Тауберт – 1:20:07 Ольга Шибалина – 1:24:15

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 28:44 Николай Ляликов – 30:21 Константин Вершинин – 31:48

10 км, женщины

Софья Каменева – 34:11 Анна Мокина – 34:54 Елена Зонова – 35:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .