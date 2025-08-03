Сергей Шаров и Елена Седова стали победителями полумарафона «Северная столица»
В воскресенье 3 августа в Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.
Стартово-финишный городок был расположен на Дворцовой площади. Маршрут прошел по центру города мимо главных достопримечательностей: Казанского собора, Адмиралтейства, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Сергей Шаров – 1:05:01
Александр Ольков – 1:06:01
Максим Слухин – 1:08:11
21,1 км, женщины
Елена Седова – 1:17:16
Евгения Тауберт – 1:20:07
Ольга Шибалина – 1:24:15
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 28:44
Николай Ляликов – 30:21
Константин Вершинин – 31:48
10 км, женщины
Софья Каменева – 34:11
Анна Мокина – 34:54
Елена Зонова – 35:19
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.