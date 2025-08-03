0

Сергей Шаров и Елена Седова стали победителями полумарафона «Северная столица»

В воскресенье 3 августа в Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км. 

Стартово-финишный городок был расположен на Дворцовой площади. Маршрут прошел по центру города мимо главных достопримечательностей: Казанского собора, Адмиралтейства, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Сергей Шаров – 1:05:01

  2. Александр Ольков – 1:06:01

  3. Максим Слухин – 1:08:11

21,1 км, женщины

  1. Елена Седова – 1:17:16

  2. Евгения Тауберт – 1:20:07

  3. Ольга Шибалина – 1:24:15

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 28:44

  2. Николай Ляликов – 30:21

  3. Константин Вершинин – 31:48

10 км, женщины

  1. Софья Каменева – 34:11

  2. Анна Мокина – 34:54

  3. Елена Зонова – 35:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
любительский спорт
Александр Ольков
Николай Ляликов
Бег
Забег
Календарь стартов
Ринас Ахмадеев
Елена Седова
Полумарафон
Софья Каменева
Сергей Шаров
