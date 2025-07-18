В Москве пройдет «Забег 2030». Старт на дистанциях 21,1 км, 10 и 3 км пройдет 10 августа

10 августа в Москве пройдет «Забег 2030». Участникам доступны следующие дистанции: 21,1 км, 10 км и 3 км.

Организаторы «Лига Героев» в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проведут забег, велогонку La Strada на дистанции 50 км и бесплатный велофестиваль.

Забег на полумарафонской дистанции стартует в 7:15, на дистанции 5 км – в 19:30, на дистанции 10 км – в 20:45. Стартово-финишный городок будет располагаться на территории СК «Лужники». Маршрут дистанций пройдет по Фрунзенской набережной и по улице Лужники.

Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 1500 рублей, на дистанции 10 км – 2000 рублей, на дистанции 21,1 км – 2500 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте организатора .

Про велогонку подробнее писали в этой новости .