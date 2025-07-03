Российские свимранеры заняли второе место в мировой акции My SwimRun Friendship battle 2025

Российская команда заняла второе место в мировой акции My SwimRun Friendship battle 2025. Свимран – это циклический вид спорта, в котором бег чередуется с плаванием. Участники не переодеваются между этапами, а бегут в том, в чем плыли.

Челлендж My SwimRun Friendship battle проходила с 24 мая по 22 июня, за это время участники должны были бегать и плавать как можно чаще и преодолеть как можно больше километров.

Российская команда Come ON SWIMRUN из Санкт-Петербурга состояла из организаторов и поклонников одноименного старта по свимрану, который уже пять лет проходит в Ленинградской области. Команда заняла второе место в общем рейтинге, а участница команды Наргис Шарипова также стала первой в женском зачете и второй в абсолюте. Спортсменка преодолела 584,5 км. Юлия Нагавкина заняла второе место в женском зачете (560 км), Дмитрий Кунихин стал третьим среди мужчин (429 км).

Всего в акции приняли участие 24 команды из 12 стран и всего преодолели почти 18 000 км (17 810,5 км).

Что такое свимран? Придумали в Швеции на спор, плывут и бегут по 75 км в одной и той же экипировке