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Come On SWIMRUN анонсировали дату соревнований по свимрану. Старт состоится 21 июня

21 июня на территории эко-отеля «Лес» (Ленинградская область) пройдут пятые юбилейные соревнования по свимрану от организаторов Come On Swimrun (0+). Свимран – формат соревнований, в которых бег чередуется с плаванием несколько раз подряд. В свимране отрезки плавания составляют по 100-300 метров, отрезки бега – 1-3 км. В отличие от триатлона, в свимране нет транзитной зоны, в которой участник мог бы переодеваться; всю экипировку спортсмены берут как на бег, так и на плавание.

Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:

­– Advanced Solo (сольное участие) – дистанция на 15,6 км, из которой бег занимает 13,3 км, а плавание – 2,3 км (11 этапов).
Advanced Team (командная гонка)  – та же дистанция на 15,6 км, но преодолеть ее можно в команде из двух человек.
Pro Team (командная гонка) – дистанция на 31,2 км, из которой бег занимает 26,6 км, плавание – 4,6 км (21 этап). Эта дистанция составляет два круга Advanced Team, по задумке организаторов, команды могут принять решение о выходе на второй круг прямо во время гонки. Если участники в процессе гонки понимают, что не укладываются в контрольное время большой дистанции, то могут сделать всего один круг и финишировать дистанцию Advanced.

Организаторы заботятся о безопасности участников, поэтому на старте будет работать медицинская бригада и спасатели Всероссийского общества спасания на водах. Также для допуска к старту спортсменам необходимо подтвердить, что ранее они уже участвовали в одном из соревнований по свимрану (дистанция не менее 8 км), триатлону (дистанция не менее олимпийской) или по плаванию в открытой воде (дистанция не менее 1 км). Для этого при регистрации необходимо прикрепить ссылку на финишный протокол.

Стоимость слота на дистанции Advanced сольно составляет 8500 рублей, на дистанциях Advanced и Pro в составе команды – 12 000 рублей. Стоимость будет повышаться на 1000 рублей как только слоты по текущей цене будут выкуплены. 

Регистрация еще не открылась, следить за обновлениями можно в группе ВКонтакте и на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
свимран
любительский спорт
Бег
плавание
Календарь стартов
Забег
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