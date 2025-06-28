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Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла

28 июня на Дубковском пляже в Сестрорецке (Санкт-Петербург) прошел Балтийский трейл «Белые ночи» на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км. Также состоялся фан-забег в пижамах на 1 км. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Сергей Колесов – 1:14:29

  2. Константин Вершинин – 1:18:32

  3. Григорий Моряков – 1:21:24

21,1 км, женщины

  1. Анна Ильина – 1:30:55

  2. Светлана Волкова – 1:43:56

  3. Валентина Жданова – 1:44:22

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Агапов – 33:05

  2. Богдан Борисенков – 35:34

  3. Андрей Герасимов – 36:09

10 км, женщины

  1. Надежда Вишнякова – 43:09

  2. Наталья Котова – 44:24

  3. Татьяна Беляева – 44:53

5 км, мужчины

  1. Михаил Дуркин – 17:05

  2. Глеб Румянцев – 17:46

  3. Владимир Репин – 17:56

5 км, женщины

  1. Алиса Кубышкина – 19:50

  2. Изабелла Фишман – 21:22

  3. Юлия Белинская – 21:38

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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