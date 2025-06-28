Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла
28 июня на Дубковском пляже в Сестрорецке (Санкт-Петербург) прошел Балтийский трейл «Белые ночи» на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км. Также состоялся фан-забег в пижамах на 1 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Сергей Колесов – 1:14:29
Константин Вершинин – 1:18:32
Григорий Моряков – 1:21:24
21,1 км, женщины
Анна Ильина – 1:30:55
Светлана Волкова – 1:43:56
Валентина Жданова – 1:44:22
10 км, мужчины
Дмитрий Агапов – 33:05
Богдан Борисенков – 35:34
Андрей Герасимов – 36:09
10 км, женщины
Надежда Вишнякова – 43:09
Наталья Котова – 44:24
Татьяна Беляева – 44:53
5 км, мужчины
Михаил Дуркин – 17:05
Глеб Румянцев – 17:46
Владимир Репин – 17:56
5 км, женщины
Алиса Кубышкина – 19:50
Изабелла Фишман – 21:22
Юлия Белинская – 21:38
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте организатора.