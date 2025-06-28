Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла

28 июня на Дубковском пляже в Сестрорецке (Санкт-Петербург) прошел Балтийский трейл «Белые ночи» на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км. Также состоялся фан-забег в пижамах на 1 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Сергей Колесов – 1:14:29 Константин Вершинин – 1:18:32 Григорий Моряков – 1:21:24

21,1 км, женщины

Анна Ильина – 1:30:55 Светлана Волкова – 1:43:56 Валентина Жданова – 1:44:22

10 км, мужчины

Дмитрий Агапов – 33:05 Богдан Борисенков – 35:34 Андрей Герасимов – 36:09

10 км, женщины

Надежда Вишнякова – 43:09 Наталья Котова – 44:24 Татьяна Беляева – 44:53

5 км, мужчины

Михаил Дуркин – 17:05 Глеб Румянцев – 17:46 Владимир Репин – 17:56

5 км, женщины

Алиса Кубышкина – 19:50 Изабелла Фишман – 21:22 Юлия Белинская – 21:38

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning . Фотографии будут доступны чуть позже на сайте организатора .