Более 5000 спортсменов приняли участие в фестивале Sport-Marafon Fest 2025, который прошел с 6 по 8 июня в арт-парке «Никола-Ленивец»

С 6 по 8 июля на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (Калужская область) прошел спортивный фестиваль Sport-Marafon Fest 2025 от организаторов Wild Trail.

В программе были: трейловые забеги, велогонки на гравийных и MTB велосипедах на дистанциях 40, 60 и 125 км, соревнования по спортивному ориентированию и рогейну, детские забеги, а также концерты, мастер-классы, лекции и экскурсии.

Забеги состоялись на следующих дистанциях:

100 км с набором высоты 860 м;

60 км с набором 560 м;

50 км с набором 410 м;

35 км с набором 350 м;

17 км с набором 190 м;

10 км с набором 100 м;

ночной забег на 4 км;

CANISPRINT (забег с собаками) на 550 м.

Победителями в ультрамарафоне на 100 км стали Светлана Куракина (10:23:53) и Александр Славуцкий (9:13:45), на 60 км – Александр Петров (4:38:26) и Татьяна Шаронова (5:31:39), на 50 км – Антон Быков (3:42:19) и Екатерина Лузина (4:00:43), на 35 км – Артур Акимов (2:23:29) и Анна Водолагина (2:47:07), на 17 км – Владислав Девятов (1:04:13) и Ксения Комиссарова (1:13:01), на 10 км – Константин Лобов (30:00) и Анастасия Пашуто (36:05).

В велогонке на дистанции 125 км (GRAVEL) победил Николай Миловидов (4:15:42) и Ирина Щербакова (5:08:58), на MTB велосипедах – Иван Селедков (4:15:29) и Ольга Черемисинова (4:59:52). На дистанции 65 км на гравийных велосипедах первым стал Эмиль Бедретдинов (2:35:43) и Мария Аничина (2:55:49), на MTB – Алексей Кузьмин (2:29:15) и Марина Ростовцева (2:51:54). Первым на дистанции 40 км на гравийных велосипедах стал Денис Ворошнин (1:30:49) и Татьяна Кузина (2:02:23), на MTB – Александр Саяпин (1:28:30) и Анна Митерева (1:48:27).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace . Фотографии в скором времени появятся на сайте организатора .