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Иван Панферов и Любовь Дубровская выиграли Красочный забег

8 июня в Москве прошел Красочный забег от команды организаторов «Беговое сообщество». Участники пробежали дистанцию 5 км через 3 красочные зоны.

Стартовали атлеты недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финишировали – на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. Маршрут забега прошел по Олимпийскому проспекту и улице Дурова.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

  1. Иван Панферов – 14:39

  2. Александр Рыбалкин – 14:49

  3. Андрей Тимошин – 15:04

5 км, женщины

  1. Любовь Дубровская – 16:22

  2. Юлия Конякина – 17:40

  3. Вера Маркарова – 18:27

Красочный забег – старт, который проводится не на результат. Участники бежали без чипов хронометража. Итоговое время фиксировалось только у первых трех атлетов.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ResultsRuncRun
Любовь Дубровская
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