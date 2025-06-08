Иван Панферов и Любовь Дубровская выиграли Красочный забег
8 июня в Москве прошел Красочный забег от команды организаторов «Беговое сообщество». Участники пробежали дистанцию 5 км через 3 красочные зоны.
Стартовали атлеты недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финишировали – на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. Маршрут забега прошел по Олимпийскому проспекту и улице Дурова.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Иван Панферов – 14:39
Александр Рыбалкин – 14:49
Андрей Тимошин – 15:04
5 км, женщины
Любовь Дубровская – 16:22
Юлия Конякина – 17:40
Вера Маркарова – 18:27
Красочный забег – старт, который проводится не на результат. Участники бежали без чипов хронометража. Итоговое время фиксировалось только у первых трех атлетов.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ResultsRuncRun
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