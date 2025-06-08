Иван Панферов и Любовь Дубровская выиграли Красочный забег

8 июня в Москве прошел Красочный забег от команды организаторов «Беговое сообщество». Участники пробежали дистанцию 5 км через 3 красочные зоны.

Стартовали атлеты недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финишировали – на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. Маршрут забега прошел по Олимпийскому проспекту и улице Дурова.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

Иван Панферов – 14:39 Александр Рыбалкин – 14:49 Андрей Тимошин – 15:04

5 км, женщины

Любовь Дубровская – 16:22 Юлия Конякина – 17:40 Вера Маркарова – 18:27

Красочный забег – старт, который проводится не на результат. Участники бежали без чипов хронометража. Итоговое время фиксировалось только у первых трех атлетов.