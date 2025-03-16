Россия претендует на проведение чемпионата мира по бодибилдингу в 2027 году
Россия может принять чемпионат мира по бодибилдингу в 2027 году.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России.
«В ходе визита руководителя IFBB Рафаэля Сантохи в Красноярск будет обсуждаться вопрос о возможности проведения в 2027 году в России объединенного чемпионата мира.
Предварительное согласие от самого Сантохи уже получено.
Рассчитываем, что исполком международной федерации также поддержит нашу заявку на мировое первенство — 2027», — заявили в пресс-службе организации.
В июле 2024-го IFBB разрешила россиянам и белорусам выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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