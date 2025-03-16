Россия претендует на проведение чемпионата мира по бодибилдингу в 2027 году

Россия может принять чемпионат мира по бодибилдингу в 2027 году.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России.

«В ходе визита руководителя IFBB Рафаэля Сантохи в Красноярск будет обсуждаться вопрос о возможности проведения в 2027 году в России объединенного чемпионата мира.

Предварительное согласие от самого Сантохи уже получено.

Рассчитываем, что исполком международной федерации также поддержит нашу заявку на мировое первенство — 2027», — заявили в пресс-службе организации.

В июле 2024-го IFBB разрешила россиянам и белорусам выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами.