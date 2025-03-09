Сергей Мизера и Зинаида Агава стали победителями Томского лыжного марафона
8 и 9 марта в Томске прошел лыжный марафон. Старт входит в серию лыжных гонок RussiaLoppet.
В субботу 8 марта состоялись соревнования классическим стилем на дистанциях 25 и 15 км, а также 3 км свободным стилем и детские старты. В воскресенье 9 марта прошли лыжные гонки на дистанциях 50, 25 и 15 км свободным стилем.
25 км, мужчины, классика
Кирилл Мальцев – 1:13:15
Никита Шестаков – 1:13:27
Александр Трофимов – 1:13:44
25 км, женщины, классика
Арина Бреус – 1:23:17
Жанна Меньшова – 1:25:42
Алина Тюрина – 1:30:26
15 км, мужчины, классика
Никита Жигулин – 46:29
Кирилл Курлович – 46:32
Кирилл Гуров – 48:55
15 км, женщины, классика
Анна Хуснутдинова – 50:09
Ольга Курлович – 51:51
Эвелина Цвик – 51:55
Результаты всех участников первого дня соревнований можно смотреть по этой ссылке.
15 км, мужчины, СВ
Артем Василиненко – 40:08
Олег Малетин – 40:12
Ярослав Никитин – 40:28
15 км, женщины, СВ
Ульяна Морозова – 40:47
Дарья Савельева – 43:55
Арина Яговкина – 44:26
25 км, мужчины, СВ
Дмитрий Маркидонов – 1:04:34
Кирилл Мальцев – 1:05:06
Артем Мищенко – 1:05:55
25 км, женщины, СВ
Арина Бреус – 1:09:34
Анна Хуснутдинова – 1:11:13
Софья Мороз – 1:11:54
50 км, мужчины, СВ
Сергей Мизера – 2:02:14
Александр Трофимов – 2:02:17
Александр Калинин – 2:02:19
50 км, женщины, СВ
Зинаида Агава – 2:18:52
Жанна Меньшова – 2:20:28
Юлия Смольникова – 2:20:51
Результаты можно смотреть на сайте MyFinish.
Томский лыжный марафон: все о старте в спортивной столице Сибири
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