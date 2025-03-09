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Сергей Мизера и Зинаида Агава стали победителями Томского лыжного марафона

8 и 9 марта в Томске прошел лыжный марафон. Старт входит в серию лыжных гонок RussiaLoppet.

В субботу 8 марта состоялись соревнования классическим стилем на дистанциях 25 и 15 км, а также 3 км свободным стилем и детские старты. В воскресенье 9 марта прошли лыжные гонки на дистанциях 50, 25 и 15 км свободным стилем.

25 км, мужчины, классика

  1. Кирилл Мальцев – 1:13:15

  2. Никита Шестаков – 1:13:27

  3. Александр Трофимов – 1:13:44

25 км, женщины, классика

  1. Арина Бреус – 1:23:17

  2. Жанна Меньшова – 1:25:42

  3. Алина Тюрина – 1:30:26

15 км, мужчины, классика

  1. Никита Жигулин – 46:29

  2. Кирилл Курлович – 46:32

  3. Кирилл Гуров – 48:55

15 км, женщины, классика

  1. Анна Хуснутдинова – 50:09

  2. Ольга Курлович – 51:51

  3. Эвелина Цвик – 51:55

Результаты всех участников первого дня соревнований можно смотреть по этой ссылке.

15 км, мужчины, СВ

  1. Артем Василиненко – 40:08

  2. Олег Малетин – 40:12

  3. Ярослав Никитин – 40:28

15 км, женщины, СВ

  1. Ульяна Морозова – 40:47

  2. Дарья Савельева – 43:55

  3. Арина Яговкина – 44:26

25 км, мужчины, СВ

  1. Дмитрий Маркидонов – 1:04:34

  2. Кирилл Мальцев – 1:05:06

  3. Артем Мищенко – 1:05:55

25 км, женщины, СВ

  1. Арина Бреус – 1:09:34

  2. Анна Хуснутдинова – 1:11:13

  3. Софья Мороз – 1:11:54

50 км, мужчины, СВ

  1. Сергей Мизера – 2:02:14

  2. Александр Трофимов – 2:02:17

  3. Александр Калинин – 2:02:19

50 км, женщины, СВ

  1. Зинаида Агава – 2:18:52

  2. Жанна Меньшова – 2:20:28

  3. Юлия Смольникова – 2:20:51

Результаты можно смотреть на сайте MyFinish.

Томский лыжный марафон: все о старте в спортивной столице Сибири

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
лыжные гонки
Календарь стартов
марафон
любительский спорт
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