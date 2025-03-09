Сергей Мизера и Зинаида Агава стали победителями Томского лыжного марафона

8 и 9 марта в Томске прошел лыжный марафон. Старт входит в серию лыжных гонок RussiaLoppet.

В субботу 8 марта состоялись соревнования классическим стилем на дистанциях 25 и 15 км, а также 3 км свободным стилем и детские старты. В воскресенье 9 марта прошли лыжные гонки на дистанциях 50, 25 и 15 км свободным стилем.

25 км, мужчины, классика

Кирилл Мальцев – 1:13:15 Никита Шестаков – 1:13:27 Александр Трофимов – 1:13:44

25 км, женщины, классика

Арина Бреус – 1:23:17 Жанна Меньшова – 1:25:42 Алина Тюрина – 1:30:26

15 км, мужчины, классика

Никита Жигулин – 46:29 Кирилл Курлович – 46:32 Кирилл Гуров – 48:55

15 км, женщины, классика

Анна Хуснутдинова – 50:09 Ольга Курлович – 51:51 Эвелина Цвик – 51:55

Результаты всех участников первого дня соревнований можно смотреть по этой ссылке .

15 км, мужчины, СВ

Артем Василиненко – 40:08 Олег Малетин – 40:12 Ярослав Никитин – 40:28

15 км, женщины, СВ

Ульяна Морозова – 40:47 Дарья Савельева – 43:55 Арина Яговкина – 44:26

25 км, мужчины, СВ

Дмитрий Маркидонов – 1:04:34 Кирилл Мальцев – 1:05:06 Артем Мищенко – 1:05:55

25 км, женщины, СВ

Арина Бреус – 1:09:34 Анна Хуснутдинова – 1:11:13 Софья Мороз – 1:11:54

50 км, мужчины, СВ

Сергей Мизера – 2:02:14 Александр Трофимов – 2:02:17 Александр Калинин – 2:02:19

50 км, женщины, СВ

Зинаида Агава – 2:18:52 Жанна Меньшова – 2:20:28 Юлия Смольникова – 2:20:51

Результаты можно смотреть на сайте MyFinish .

Томский лыжный марафон: все о старте в спортивной столице Сибири