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Джейкоб Киплимо побил мировой рекорд на полумарафоне. Угандийский атлет пробежал 21,1 км за 56:42

16 февраля в Барселоне (Испания) прошел полумарафон Mitja Marato de Barcelona. 

Атлет из Уганды Джейкоб Киплимо (призер Олимпийских игр, чемпион мира в полумарафоне) и  установил новый мировой рекорд на дистанции 21,1 км – 56:42 (темп – 2:42 мин/км).

Джейкоб Киплимо снова вернул рекорд себе. В 2021 году он пробежал Лиссабонский полумарафон за 57:31, но в конце октября 2024 года эфиопский атлет Йомиф Кеджелча улучшил результат на секунду (57:30). Рекорд Йомифа Кеджелчи продержался всего несколько месяцев.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Бег
Полумарафон
любительский спорт
Забег
Календарь стартов
Джейкоб Киплимо
Йомиф Кейелча
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