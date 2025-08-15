В Лос-Анджелесе будут продавать права на наименование олимпийских площадок к Играм-2028

В Лос-Анджелесе продадут права на наименование некоторых олимпийских площадок.

В 2028 году американский город примет летние Олимпийские игры . Реализация прав на название спортивных объектов рассматривается как дополнительный источник коммерческих доходов.

«С момента подачи заявки Лос-Анджелеса-2028 мы обязались переосмыслить возможности Игр. Сегодня это обещание подтверждается исторической новостью: первая в истории Олимпийских и Паралимпийских игр программа по предоставлению прав на наименование объектов, а также продвижение миссии Лос-Анджелеса-2028 – целиком частное финансирование Игр, без нового строительства.

Мы благодарны Международному олимпийскому комитету (МОК ) за то, что нововведение стало возможным», – сказал глава оргкомитета Игр-2028 Кейси Вассерман .

В качестве примера приводится спортивный комплекс Honda Center в Анахайме, который сохранит свое название во время Олимпиады и примет соревнования по волейболу.