Российская легкоатлетка Кретова подписала контракт с университетом Канзаса

Российская легкоатлетка Анастасия Кретова будет выступать за университет Канзаса.

Об этом пресс-служба университет сообщила в соцсетях.

«Официально «Дикая кошка»! Добро пожаловать в Кей-Стейт», – говорится в сообщении.

Кретовой 18 лет, она специализируется в беге на 400 метров. На российских соревнованиях представляла Челябинскую область.

Является бронзовым призером первенства России U20.