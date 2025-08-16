Российская легкоатлетка Кретова подписала контракт с университетом Канзаса
Российская легкоатлетка Анастасия Кретова будет выступать за университет Канзаса.
Об этом пресс-служба университет сообщила в соцсетях.
«Официально «Дикая кошка»! Добро пожаловать в Кей-Стейт», – говорится в сообщении.
Кретовой 18 лет, она специализируется в беге на 400 метров. На российских соревнованиях представляла Челябинскую область.
Является бронзовым призером первенства России U20.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Анастасии Кретовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости