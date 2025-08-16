0

Российская легкоатлетка Кретова подписала контракт с университетом Канзаса

Российская легкоатлетка Анастасия Кретова будет выступать за университет Канзаса.

Об этом пресс-служба университет сообщила в соцсетях. 

«Официально «Дикая кошка»! Добро пожаловать в Кей-Стейт», – говорится в сообщении. 

Кретовой 18 лет, она специализируется в беге на 400 метров. На российских соревнованиях представляла Челябинскую область.

Является бронзовым призером первенства России U20. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Анастасии Кретовой
Бег
Анастасия Кретова
logoсборная России жен
