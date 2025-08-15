  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Анна Чичерова: «Лысенко и Кнороз были бы в тройке на чемпионате мира. Результаты в некоторых видах у нас соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться»
0

Анна Чичерова: «Лысенко и Кнороз были бы в тройке на чемпионате мира. Результаты в некоторых видах у нас соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться»

Анна Чичерова назвала российских легкоатлетов, способных взять медали на ЧМ.

С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой World Athletics. Следующий чемпионат мира пройдет в сентябре 2025-го в Токио.

«Посмотрите, как все развивается у нас в плавании, несмотря на изоляцию. Мы видим по результатам на чемпионате мира, что им удалось сохранить свою тренерскую школу, таланты, контакт детского тренера со взрослым. Вот они и остались на плаву. К тому же и контакт на международном уровне там совсем другой, удалось договориться о возвращении, вернуться и побеждать.

Нам нужно брать с них пример, результаты в некоторых видах у нас вполне соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться. Даня Лысенко и Полина Кнороз, я уверена, были бы в тройке на чемпионате мира, у них достойные высоты. Но и есть, конечно, над чем работать.

Есть глобальная беда, что мы в изоляции, никуда не выезжаем. При этом с учетом всех обстоятельств не все так и плохо, как могло бы быть. Нам надо развиваться, преображать наши внутренние старты. И мы на правильном пути.

Я не помню раньше, чтобы у нас ради чемпионата России организовывали телестудию с экспертами. Раньше на трибунах были спортсмены и их семьи – разыграли медали и разошлись. А теперь настоящий праздник.

Дальше ждем полные трибуны, как в Лондоне на этапе Бриллиантовой лиги. Но там десятилетиями люди подогревали интерес к спорту, создавали условия. Просто так ничего не бывает, надо работать», – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту Чичерова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoАнна Чичерова
прыжки в высоту
logoПолина Кнороз
прыжки с шестом
logoсборная России жен
logoДанил Лысенко
logoБриллиантовая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Чичерова: «У нас не так много площадок, которые могут принять чемпионат России на достойном уровне. Нормального стадиона нет даже в Москве!»
320 минут назад
Анна Чичерова: «Я верю в Кочанову. 2,03 для нее – вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Истории о якобы недостатке мотивации неуместны»
32 минуты назад
Полина Кнороз: «Тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах. Внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил»
413 августа, 14:42
Главные новости
Анна Чичерова: «У нас не так много площадок, которые могут принять чемпионат России на достойном уровне. Нормального стадиона нет даже в Москве!»
320 минут назад
Анна Чичерова: «Я верю в Кочанову. 2,03 для нее – вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Истории о якобы недостатке мотивации неуместны»
32 минуты назад
В Лос-Анджелесе будут продавать права на наименование олимпийских площадок к Играм-2028
552 минуты назад
Песков на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российских спортсменов: «Вряд ли»
85сегодня, 06:43
Ша’Кэрри Ричардсон извинилась перед своим бойфрендом Коулменом, на которого ранее напала в аэропорту
16вчера, 19:25
Свищев о встрече Путина и Трампа: «Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть»
10вчера, 12:38
Полина Кнороз: «Тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах. Внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил»
413 августа, 14:42
Кнороз о допуске россиян: «Уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Пока сидит Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать»
713 августа, 14:30
Вице-спикер Госдумы Жуков: «МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на допуск российских спортсменов»
1612 августа, 18:36
Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли временно отстранен за антидопинговое нарушение
1812 августа, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02