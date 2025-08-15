Анна Чичерова: «Лысенко и Кнороз были бы в тройке на чемпионате мира. Результаты в некоторых видах у нас соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться»

Анна Чичерова назвала российских легкоатлетов, способных взять медали на ЧМ.

С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой World Athletics. Следующий чемпионат мира пройдет в сентябре 2025-го в Токио.

«Посмотрите, как все развивается у нас в плавании, несмотря на изоляцию. Мы видим по результатам на чемпионате мира, что им удалось сохранить свою тренерскую школу, таланты, контакт детского тренера со взрослым. Вот они и остались на плаву. К тому же и контакт на международном уровне там совсем другой, удалось договориться о возвращении, вернуться и побеждать.

Нам нужно брать с них пример, результаты в некоторых видах у нас вполне соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться. Даня Лысенко и Полина Кнороз, я уверена, были бы в тройке на чемпионате мира, у них достойные высоты. Но и есть, конечно, над чем работать.

Есть глобальная беда, что мы в изоляции, никуда не выезжаем. При этом с учетом всех обстоятельств не все так и плохо, как могло бы быть. Нам надо развиваться, преображать наши внутренние старты. И мы на правильном пути.

Я не помню раньше, чтобы у нас ради чемпионата России организовывали телестудию с экспертами. Раньше на трибунах были спортсмены и их семьи – разыграли медали и разошлись. А теперь настоящий праздник.

Дальше ждем полные трибуны, как в Лондоне на этапе Бриллиантовой лиги. Но там десятилетиями люди подогревали интерес к спорту, создавали условия. Просто так ничего не бывает, надо работать», – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту Чичерова .