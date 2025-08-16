Тренер бегуньи Кретовой: «Я разочарован решением Анастасии переехать в США. Я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог»

Тренер бегуньи Кретовой разочарован ее решением уехать в США.

Ранее бронзовый призер первенства России в беге на 400 м Анастасия Кретова сообщила, что подписала контракт с университетом Канзаса.

«Если сказать, что я разочарован решением Анастасии переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов.

Хотя год назад у меня с ней уже был разговор на эту тему, и я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог найти нужных слов», – сказал Андрей Трегубов.