Тренер бегуньи Кретовой: «Я разочарован решением Анастасии переехать в США. Я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог»
Тренер бегуньи Кретовой разочарован ее решением уехать в США.
Ранее бронзовый призер первенства России в беге на 400 м Анастасия Кретова сообщила, что подписала контракт с университетом Канзаса.
«Если сказать, что я разочарован решением Анастасии переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов.
Хотя год назад у меня с ней уже был разговор на эту тему, и я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог найти нужных слов», – сказал Андрей Трегубов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
