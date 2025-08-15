Ирина Привалова: «Надеюсь, что к следующей Олимпиаде нас могут допустить»

Ирина Привалова надеется на допуск российских легкоатлетов к Олимпиаде-2028.

– Какие у вас личные прогнозы по нашему возвращению?

– На самом деле, считаю, что мысль в какой‑то степени материальна, поэтому я всегда смотрю на все позитивно.

Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде нас могут допустить и что мы увидим нашу команду на Олимпийских играх, – сказала олимпийская чемпионка и член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).