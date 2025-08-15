Анна Чичерова: «Я верю в Кочанову. 2,03 для нее – вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Истории о якобы недостатке мотивации неуместны»

Анна Чичерова сравнила результаты Марии Кочановой с мировыми лидерами.

Кочановой 23 года, она действующая чемпионка России по прыжкам в высоту.

– Скажу так: немножко ситуация сейчас изменилась. В мое время все как-то кучно прыгали за 2 м. А сейчас есть Ярослава Магучих и ее 2,10, а дальше – вообще пропасть, уровень девочек 2,00-2,02. В результате можно с высотой 1,97 быть в призах на чемпионате мира или на Олимпиаде. Такая тенденция наблюдается, есть явный лидер, а за ним уже резкий спад.

Тем не менее остаются сильные школы, Никола Олислагерс долго держится на уровне 2 м. Австралийки в принципе молодцы, хорошо выглядели и на ЧМ, и на некоторых других стартах. Остальные потихоньку подтягиваются, посмотрим, как Топич себя покажет, у нее на молодежном чемпионате было 1,95, и я все жду, когда она прыгнет за 2 м. Она уже давно в секторе, но все еще юная.

В сезоне лучший результат у Магучих, а наша Маша Кочанова по Европе занимает второе место с результатом в 2,00. У нас чемпионат Америки закончился с результатом 1,97, о чем говорить? Поэтому уровень пока такой, прыжки на 2 м есть, но не каждый день случаются.

– Среди претенденток на награды на мировой арене есть экс-россиянка Елена Куличенко?

– Конечно. У нее личник 1,97, это тоже высоко. Такова жизнь, грустно, что мы не видим ее здесь на чемпионате России, однако она с успехом покоряет другие рубежи.

– Какой потенциал в результатах у Марии Кочановой?

– Я верю в нее. 2,03 для нее – это вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Прыжки на 2 м в Бресте дали ей возможность поверить, что это осуществимо. Главное – она поверила в себя, а дальше все будет, техника у нее есть.

– Кочанова смогла бы продвинуться выше, если бы у нее была возможность выступать на международной арене? Насколько «колпак» мешает ей показать свой настоящий потенциал?

– Не хочу показаться жесткой, но, допустим, когда я прыгала свои 2 м, то не думала ни о чемпионатах мира, ни о чем-то другом. Я просто боролась с высотой.

Ты стремишься к результату, совершенству себя, к рубежу, который считается гроссмейстерским. А потом уже осознаешь, что этот результат дает возможность выступать на мировых аренах и выигрывать медали, подниматься на пьедестал. Поэтому для меня все эти истории о якобы недостатке мотивации неуместны, – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 Чичерова .