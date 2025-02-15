В Казани прошел четвертый этап соревнований по биатлону PionerCup. Гонки состоялись 15 февраля

В субботу 15 февраля в Казани прошел четвертый этап любительский соревнований по биатлону PionerCup.

Для участников были предусмотрены следующие дистанции: 6,6 км с 2 огневыми рубежами, на которых уже были расположены винтовки, и дистанция «Мастера» на 11 км с 4 огневыми рубежами, на которой спортсмены переносили личное оружие. Также прошла эстафета, где 4 участника преодолевали 3 круга по 1 км и 2 огневых рубежа.

6,6 км, мужчины

Дмитрий Бакайкин – 20:19 Амир Ахметзянов – 20:27 Роман Летягин – 20:55

6,6 км, женщины

Елизавета Бормашенко – 23:44 Полина Рябинина – 24:23 Ольга Баранова – 25:03

11 км, мужчины («мастера»)

Даниил Чаповский – 39:01 Алексей Федоров – 41:34 Алексей Гусев – 42:18

11 км, женщины («мастера»)

Наталья Волкова – 42:14 Юлия Кузнецова – 48:18 Елизавета Бормашенко – 49:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning .

Пятый этап состоится 15 марта в Москве в формате сингл-микст (смешанная эстафета из двух атлетов).

Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта