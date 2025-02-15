В Казани прошел четвертый этап соревнований по биатлону PionerCup. Гонки состоялись 15 февраля
В субботу 15 февраля в Казани прошел четвертый этап любительский соревнований по биатлону PionerCup.
Для участников были предусмотрены следующие дистанции: 6,6 км с 2 огневыми рубежами, на которых уже были расположены винтовки, и дистанция «Мастера» на 11 км с 4 огневыми рубежами, на которой спортсмены переносили личное оружие. Также прошла эстафета, где 4 участника преодолевали 3 круга по 1 км и 2 огневых рубежа.
6,6 км, мужчины
Дмитрий Бакайкин – 20:19
Амир Ахметзянов – 20:27
Роман Летягин – 20:55
6,6 км, женщины
Елизавета Бормашенко – 23:44
Полина Рябинина – 24:23
Ольга Баранова – 25:03
11 км, мужчины («мастера»)
Даниил Чаповский – 39:01
Алексей Федоров – 41:34
Алексей Гусев – 42:18
11 км, женщины («мастера»)
Наталья Волкова – 42:14
Юлия Кузнецова – 48:18
Елизавета Бормашенко – 49:23
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
Пятый этап состоится 15 марта в Москве в формате сингл-микст (смешанная эстафета из двух атлетов).
Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта
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