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В Казани прошел четвертый этап соревнований по биатлону PionerCup. Гонки состоялись 15 февраля

В субботу 15 февраля в Казани прошел четвертый этап любительский соревнований по биатлону PionerCup.

Для участников были предусмотрены следующие дистанции: 6,6 км с 2 огневыми рубежами, на которых уже были расположены винтовки, и дистанция «Мастера» на 11 км с 4 огневыми рубежами, на которой спортсмены переносили личное оружие. Также прошла эстафета, где 4 участника преодолевали 3 круга по 1 км и 2 огневых рубежа.

6,6 км, мужчины

  1. Дмитрий Бакайкин – 20:19

  2. Амир Ахметзянов – 20:27

  3. Роман Летягин – 20:55

6,6 км, женщины

  1. Елизавета Бормашенко – 23:44

  2. Полина Рябинина – 24:23

  3. Ольга Баранова – 25:03

11 км, мужчины («мастера»)

  1. Даниил Чаповский – 39:01

  2. Алексей Федоров – 41:34

  3. Алексей Гусев – 42:18

11 км, женщины («мастера»)

  1. Наталья Волкова – 42:14

  2. Юлия Кузнецова – 48:18

  3. Елизавета Бормашенко – 49:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Пятый этап состоится 15 марта в Москве в формате сингл-микст (смешанная эстафета из двух атлетов). 

Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Календарь стартов
лыжные гонки
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