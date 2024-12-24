Открылась регистрация на велогонку «Три горы». Заезды пройдут с 9 по 11 мая в Сочи

С 9 по 11 мая в Сочи по перекрытым трассам Красной Поляны пройдет велогонка «Три горы». Принять участие можно как сольно, так и командой. Профессионалы могут принять участие в гонке в отдельном зачете в категории «Элита».

Участникам доступны следующие дистанции:

«Красная Поляна»: 4,8 км с набором высоты 407 метров;

«Лаура»: 14,4 км с набором высоты 883 метров;

«Русские горки»: 73,1 км с набором высоты 606 метров.

Стоимость слота на все три велогонки составляет 13 490 рублей, на велогонку «Лаура» – 5490 рублей, на велогонку «Красная Поляна» – 4490 рублей, на гонку «Русские горки» – 5490 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора .