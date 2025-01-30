2 марта в Московской области пройдет благотворительный старт «Добрая лыжня». Собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и семьям в кризисе

2 марта в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцово (Московская область) пройдет благотворительная гонка «Добрая лыжня». Собранные средства пойдут на помощь фонду «Дети наши», который поддерживает детей-сирот и семей в кризисе.

Участники будут соревноваться на дистанциях 10 км, 5 км, 2 км. Для детей состоятся старты на дистанциях 1200 м (7-13 лет) и 600 м (до 6 лет). Дистанции можно пробежать как классикой, так и коньковым ходом.

Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 2500 рублей, на дистанциях 5 км и 2 км – 2000 рублей. Для ветеранов спорта от 60 лет участие на дистанции 2 км бесплатное.

Принять участие можно в составе эстафетной команды «Кубок добрых команд». В команде должно быть 4 лыжника, каждый участник преодолевает по 5 км. Стоимость участия составляет 30 000 рублей. Подробнее можно прочитать на сайте Dobroski .

Призовой фонд лыжных соревнований составляет 200 000 рублей. За победу на дистанции 10 км мужчинам и женщинам платят 16 000 рублей, серебряным призерам – 12 000, бронзовым призерам – 8000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .