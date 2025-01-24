Т-Банк третий год подряд становится партнером серии спортивных мероприятий Wild Trail
Организаторы трейловых забегов и Т-Банк сообщили о том, что продлили партнерское соглашение на 2025 год.
Руководитель отдела Wild Trail по работе со стратегическими партнерами Максим Пукалов рассказал: «Мы уже третий год подряд сотрудничаем с коллегами из Т-Банка, и благодаря их поддержке, наши мероприятия с каждым разом выходят на качественно новый уровень. Уверен, грядущий сезон будет еще более продуктивным и насыщенным на новые совместные проекты».
При покупке слота на старт участники-обладатели карт банка получат кэшбэк 20% (для клиентов Premium и Private – 25%). Также на ЭКСПО стартов Wild Trail для владельцев карт Т-Банка будет организована приоритетная выдача стартовых пакетов.
Следующий старт серии Wild Trail пройдет 15 и 16 февраля на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» – подробнее писали в этой новости. Регистрация еще доступна на сайте организатора.
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