Т-Банк третий год подряд становится партнером серии спортивных мероприятий Wild Trail

Организаторы трейловых забегов и Т-Банк сообщили о том, что продлили партнерское соглашение на 2025 год.

Руководитель отдела Wild Trail по работе со стратегическими партнерами Максим Пукалов рассказал: «Мы уже третий год подряд сотрудничаем с коллегами из Т-Банка, и благодаря их поддержке, наши мероприятия с каждым разом выходят на качественно новый уровень. Уверен, грядущий сезон будет еще более продуктивным и насыщенным на новые совместные проекты».

При покупке слота на старт участники-обладатели карт банка получат кэшбэк 20% (для клиентов Premium и Private – 25%). Также на ЭКСПО стартов Wild Trail для владельцев карт Т-Банка будет организована приоритетная выдача стартовых пакетов.

Следующий старт серии Wild Trail пройдет 15 и 16 февраля на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» – подробнее писали в этой новости . Регистрация еще доступна на сайте организатора .