17 января откроется дополнительная бесплатная регистрация на дистанции 2 и 5 км на 54-й легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин»

19 января в Пушкине (Ленинградская область) состоится 54-й легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин» на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км. Старт пройдет у мемориала «Ополченцы» на 6 км Петербургского шоссе.

17 января в 12:00 откроется дополнительная бесплатная регистрация на дистанции 2 и 5 км на сайте RussiaRunning . Пока доступны слоты на дистанции 10 км, стоимость составляет 1800 рублей.

Забег проводится с 1947 года и посвящен полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.