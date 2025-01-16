17 января откроется дополнительная бесплатная регистрация на дистанции 2 и 5 км на 54-й легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин»
19 января в Пушкине (Ленинградская область) состоится 54-й легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин» на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км. Старт пройдет у мемориала «Ополченцы» на 6 км Петербургского шоссе.
17 января в 12:00 откроется дополнительная бесплатная регистрация на дистанции 2 и 5 км на сайте RussiaRunning. Пока доступны слоты на дистанции 10 км, стоимость составляет 1800 рублей.
Забег проводится с 1947 года и посвящен полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: PushkinRun
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