Ринас Ахмадеев и Юлия Конякина выиграли «Рождественский забег Дедов Морозов». Старт прошел в Москве 7 января
7 января в Москве прошел «Рождественский забег Дедов Морозов» на дистанции 5 км. Маршрут проходил по территории олимпийского комплекса «Лужники».
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 15:43
Дмитрий Калинин – 16:18
Кирилл Чиров – 16:19
5 км, женщины
Юлия Конякина – 17:48
Екатерина Родичева – 18:39
Диана Мартынова – 19:15
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем