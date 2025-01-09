Ринас Ахмадеев и Юлия Конякина выиграли «Рождественский забег Дедов Морозов». Старт прошел в Москве 7 января

7 января в Москве прошел «Рождественский забег Дедов Морозов» на дистанции 5 км. Маршрут проходил по территории олимпийского комплекса «Лужники».

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 15:43 Дмитрий Калинин – 16:18 Кирилл Чиров – 16:19

5 км, женщины

Юлия Конякина – 17:48 Екатерина Родичева – 18:39 Диана Мартынова – 19:15

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .