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Открылась регистрация на фестиваль спорта RUNIT 2025 для IT-специалистов

8 июня 2025 года в Москве пройдет пятый юбилейный фестиваль спорта RUNIT для IT-специалистов. Организаторы сообщают, что точная дата и площадка мероприятия станут известны чуть позднее.

В забеге могут участвовать только сотрудники IT-компаний, но должность не имеет значения. Организаторы ждут маркетологов, разработчиков, специалистов поддержки. На фестиваль можно бесплатно прийти в качестве болельщика – для этого будет организован фестивальный городок, где можно будет играть в 3D-теннис, знакомиться и искать работу. Для детей предусмотрены детские игровые площадки.

Принять участие можно и в качестве партнера – для того, чтобы привлечь новых сотрудников и заказчиков. Организаторы предлагают организовать стенд или забрендировать шатры. Подробнее можно прочитать здесь.

Для участников доступны следующие форматы участия и дистанции:

  • индивидуально 3 км, 5 км, 10 км и 25 км;

  • в составе эстафетной команды (5 человек бегут по 5 км каждый);

  • детские старты 300 и 600 м.

Также есть командный зачет (от 5 до 30 человек в команде). 

Стоимость слота на дистанции 3 км составляет 2750 рублей, на дистанции 5 км – 3250 рублей, на дистанции 10 км – 3700 рублей, на дистанции 25 км – 4900 рублей, эстафетное участие – 16 250 рублей (на команду).

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора. Подробную информацию можно посмотреть на сайте Runit. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Runit
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