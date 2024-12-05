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В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный новогодний забег. 1 января участники пробегут 5 км

1 января в Ростове-на-Дону пройдет традиционный бесплатный старт на дистанции 5 км. Организаторы карнавального забега ждут участников всех возрастов, также можно взять домашних животных.  

Стартовать участники будут в парке Горького, финишировать – на площади перед публичной библиотекой. Также пройдут конкурсы, танцы, всех участников ждет чай с перекусом.  

Для бегунов пройдет «Тайный Санта» – акция анонимного обмена подарками. Участники подготавливают один подарок и сдают его на старте, на финише забирают презент от другого атлета. Для участия надо поставить галочку в анкете регистрации.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Begin.Run
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