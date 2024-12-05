Открылась регистрация на забег «Скоростная Десятка». Новый старт серии PushkinRun пройдет 27 апреля
27 апреля в Санкт-Петербурге состоится новый старт серии PushkinRun – «Скоростная Десятка».
Забег на дистанции 10 км состоится по плоской трассе в 3,5 круга. Маршрут пройдет рядом с новым стадионом СКА «Арена» (Московский район) и музейно-историческим парком «Россия – моя история».
Стоимость слота составляет 1900 рублей. С 19 декабря стоимость участия повысится до 2500 рублей.
Подробную информацию о старте можно смотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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