Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды

1 декабря в Валенсии (Испания) прошел марафон. Трасса считается быстрой и подходит для личных рекордов.

Российский атлет Дмитрий Неделин (призер Московского марафона-2024) сообщил накануне забега, что собирается обновить рекорд России на марафонской дистанции. В итоге атлет стал 38-м с результатом 2:09:40, Дмитрию, чтобы побить рекорд, не хватило 34 секунды. Лучший результат держится с 2007 года, он был установлен Алексеем Соколовым в Дублине (2:09:07).

Победителем марафона стал кениец Саве Себастьян с результатом 2:02:05, серебряным призером – эфиоп Дереза Гелета (2:02:38), бронзовым призером – кениец Даниэль Матейко (2:04:24). Результаты первых 100 лучших атлетов можно смотреть на сайте организатора .

Также из россиян в марафоне участвовали мастера спорта по легкой атлетике Олег Григорьев (2:13:23) и Антон Тишакин (2:18:30), Дмитрий Тарасов (директор забегов «Бегового сообщества»), Алексей Смертин (футболист и бегун-любитель), Юрий Строфилов (чемпион мира в возрастной категории 55-59 лет).