1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге

1 декабря в Екатеринбурге прошел 9-й зимний полумарафон «Европа-Азия». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 7 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Сергей Усольцев – 1:14:11 Константин Усольцев – 1:15:41 Алексей Григорьев – 1:16:04

21,1 км, женщины

Светлана Попова – 1:33:50 Юлия Гудкова – 1:36 Ольга Ахмадуллина – 1:36:24

7 км, мужчины

Никита Кириллович – 24:53 Дмитрий Вечтомов – 25:31 Артем Садриев – 25:36

7 км, женщины

Анна Копарушкина – 28:48 Валентина Зыкова – 30:07 Оксана Захарова – 30:37

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning .