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1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге

1 декабря в Екатеринбурге прошел 9-й зимний полумарафон «Европа-Азия». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 7 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Сергей Усольцев – 1:14:11

  2. Константин Усольцев – 1:15:41

  3. Алексей Григорьев – 1:16:04

21,1 км, женщины

  1. Светлана Попова – 1:33:50

  2. Юлия Гудкова – 1:36

  3. Ольга Ахмадуллина – 1:36:24

7 км, мужчины

  1. Никита Кириллович – 24:53

  2. Дмитрий Вечтомов – 25:31

  3. Артем Садриев – 25:36

7 км, женщины

  1. Анна Копарушкина – 28:48

  2. Валентина Зыкова – 30:07

  3. Оксана Захарова – 30:37

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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