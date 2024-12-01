1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
1 декабря в Екатеринбурге прошел 9-й зимний полумарафон «Европа-Азия». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 7 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Сергей Усольцев – 1:14:11
Константин Усольцев – 1:15:41
Алексей Григорьев – 1:16:04
21,1 км, женщины
Светлана Попова – 1:33:50
Юлия Гудкова – 1:36
Ольга Ахмадуллина – 1:36:24
7 км, мужчины
Никита Кириллович – 24:53
Дмитрий Вечтомов – 25:31
Артем Садриев – 25:36
7 км, женщины
Анна Копарушкина – 28:48
Валентина Зыкова – 30:07
Оксана Захарова – 30:37
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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