Результаты пятого этапа Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт»
19 и 20 октября в Санкт-Петербурге прошел пятый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт». Участники преодолевали три этапа (в индивидуальном и командном форматах): 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега. В рамках соревнований 19 октября также прошли велогонка на дистанциях 20 и 30 км и детские забеги.
Плавание прошло в крытом бассейне КСК «АРЕНА», велоэтап – в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по беговым дорожкам манежа.
Результаты победителей и призеров:
Триатлон, мужчины
Игорь Оз – 23:57
Артем Камалов – 24:16
Даниил Напрасников – 24:18
Триатлон, женщины
Арина Помысова – 25:55
Ольга Федотова – 26:23
Кристина Ковалева – 27:11
Эстафета
Egeny Team – 22:43
Спарта – 24:20
PitON – 25:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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