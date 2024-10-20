Результаты пятого этапа Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт»

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге прошел пятый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт». Участники преодолевали три этапа (в индивидуальном и командном форматах): 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега. В рамках соревнований 19 октября также прошли велогонка на дистанциях 20 и 30 км и детские забеги.

Плавание прошло в крытом бассейне КСК «АРЕНА», велоэтап – в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по беговым дорожкам манежа.

Результаты победителей и призеров:

Триатлон, мужчины

Игорь Оз – 23:57 Артем Камалов – 24:16 Даниил Напрасников – 24:18

Триатлон, женщины

Арина Помысова – 25:55 Ольга Федотова – 26:23 Кристина Ковалева – 27:11

Эстафета

Egeny Team – 22:43 Спарта – 24:20 PitON – 25:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .