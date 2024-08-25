В Москве впервые прошли соревнования по триатлону на «железной» дистанции. Результаты фестиваля спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226»

24 и 25 августа в Москве прошел фестиваль спорта для всей семьи «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226». Триатлон на «железной» дистанции проводился в Москве впервые. Также в рамках фестиваля состоялся чемпионат России на средней дистанции (113 км).

В субботу 24 августа состоялись забеги на дистанциях 10 км и 5 км, а также детские старты и Детский Кубок ФТР.

В воскресенье 25 августа участники соревновались на следующих дистанциях:

«железная» (226 км), где плавание составляло 3,8 км (1 круг), велогонка – 180 км (3,5 круга) и бег – 42,2 км (4 круга);

«полужелезная» (113 км), где плавательный этап – 1,9 км (1 круг), велогонка – 90 км (2,5 круга) и бег – 21,1 км (2 круга).

Плавательный этап прошел в гребном канале в Крылатском, велогонка – по Звенигородскому шоссе и по центру Москвы, бег – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Финишировали участники в олимпийском комплексе «Лужники».

Принять участие в соревнованиях по триатлону можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды (мужские, женские и смешанные команды).

Чемпионами России на дистанции 113 км стали Илья Прасолов (МСМК и чемпион России на дистанции 226 км) и Александра Разаренова (чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы в смешанной эстафете).

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России по триатлону (113 км), мужчины

Илья Прасолов – 3:36:59 Денис Васильев – 3:39:17 Николай Ярошенко – 3:45:13

Чемпионат России по триатлону (113 км), женщины

Александра Разаренова – 3:59:59 Анастасия Горбунова – 4:05:20 Инна Сысоева – 4:16:35

Триатлон, 226 км, мужчины, элита

Евгений Тихонин – 8:29:56 Денис Крестин – 8:30:42 Иван Горланов – 8:38:10 Дмитрий Залога – 8:40:13 Евгений Ушаков – 8:58:57 Иван Андреев – 9:03:43

Триатлон 226 км, женщины, элита

Валентина Кукрус – 9:58:51 Анна Бойкова – 10:08:43 Кристина Петрова – 10:18:33 Алла Трошина – 10:25:58 Ольга Голубенкова – 10:31:13 Татьяна Филиппович – 10:37:10

Триатлон, 113 км, мужчины, элита

Алексей Никулин – 3:50:04 Михаил Логинов – 3:51:47 Андрей Клинов – 3:55:19 Артем Цимбал – 3:55:41 Василий Соловьев – 3:57:51 Матвей Игумнов – 3:59:33

Триатлон, 113 км, женщины, элита

Ольга Буренкова – 4:13:43 Мария Курченко – 4:18:44 Диана Трубкович – 4:21:16 Любовь Коровина – 4:34:54 Марина Колескина – 4:36:18 Мария Малышева – 4:38:33

Триатлон 226 км, эстафета, смешанные команды

НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ – 8:52:46 Masters Triathlon Team – 9:40:54 Alexanden Team – 9:53:20

Триатлон 226 км, эстафета, мужские команды

МАИ – 7:44:15 Тихоходки – 8:17:48 Бедолаги – 8:22:45

Триатлон 226 км, эстафета, женские команды

ФНС – От Нас Не Убежишь! – 10:06:11

Триатлон 113 км, эстафета, смешанные команды

BANG – 3:50:16 Gazprom Triathlon Team-1 – 4:01:35 ФНС/RCA/Leo City Bikes – 4:03:29

Триатлон 113 км, эстафета, мужские команды

Три Богатыря – 3:36:10 HOTLINE – 3:42:53 Geos Team – 3:45:03

Триатлон 113 км, эстафета, женские команды

Hotline – 4:17:27 ТРИумф – 4:25:18 МСК-Felis-WorldClass – 4:30:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.