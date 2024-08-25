В Москве впервые прошли соревнования по триатлону на «железной» дистанции. Результаты фестиваля спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226»

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24 и 25 августа в Москве прошел фестиваль спорта для всей семьи «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226». Триатлон на «железной» дистанции проводился в Москве впервые. Также в рамках фестиваля состоялся чемпионат России на средней дистанции (113 км).

В субботу 24 августа состоялись забеги на дистанциях 10 км и 5 км, а также детские старты и Детский Кубок ФТР. 

В воскресенье 25 августа участники соревновались на следующих дистанциях:

  • «железная» (226 км), где плавание составляло 3,8 км (1 круг), велогонка – 180 км (3,5 круга) и бег – 42,2 км (4 круга);
  • «полужелезная» (113 км), где плавательный этап – 1,9 км (1 круг), велогонка – 90 км (2,5 круга) и бег – 21,1 км (2 круга).

Плавательный этап прошел в гребном канале в Крылатском, велогонка – по Звенигородскому шоссе и по центру Москвы, бег – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Финишировали участники в олимпийском комплексе «Лужники». 

Принять участие в соревнованиях по триатлону можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды (мужские, женские и смешанные команды).

Чемпионами России на дистанции 113 км стали Илья Прасолов (МСМК и чемпион России на дистанции 226 км) и Александра Разаренова (чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы в смешанной эстафете).

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России по триатлону (113 км), мужчины

  1. Илья Прасолов – 3:36:59
  2. Денис Васильев – 3:39:17
  3. Николай Ярошенко – 3:45:13

Чемпионат России по триатлону (113 км), женщины

  1. Александра Разаренова – 3:59:59
  2. Анастасия Горбунова – 4:05:20
  3. Инна Сысоева – 4:16:35

Триатлон, 226 км, мужчины, элита

  1. Евгений Тихонин – 8:29:56
  2. Денис Крестин – 8:30:42
  3. Иван Горланов – 8:38:10
  4. Дмитрий Залога – 8:40:13
  5. Евгений Ушаков – 8:58:57
  6. Иван Андреев – 9:03:43

Триатлон 226 км, женщины, элита

  1. Валентина Кукрус – 9:58:51
  2. Анна Бойкова – 10:08:43
  3. Кристина Петрова – 10:18:33
  4. Алла Трошина – 10:25:58
  5. Ольга Голубенкова – 10:31:13
  6. Татьяна Филиппович – 10:37:10

Триатлон, 113 км, мужчины, элита

  1. Алексей Никулин – 3:50:04
  2. Михаил Логинов – 3:51:47
  3. Андрей Клинов – 3:55:19
  4. Артем Цимбал – 3:55:41
  5. Василий Соловьев – 3:57:51
  6. Матвей Игумнов – 3:59:33

Триатлон, 113 км, женщины, элита

  1. Ольга Буренкова – 4:13:43
  2. Мария Курченко – 4:18:44
  3. Диана Трубкович – 4:21:16
  4. Любовь Коровина – 4:34:54
  5. Марина Колескина – 4:36:18
  6. Мария Малышева – 4:38:33

Триатлон 226 км, эстафета, смешанные команды

  1. НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ – 8:52:46
  2. Masters Triathlon Team – 9:40:54
  3. Alexanden Team – 9:53:20

Триатлон 226 км, эстафета, мужские команды

  1. МАИ – 7:44:15
  2. Тихоходки – 8:17:48
  3. Бедолаги – 8:22:45

Триатлон 226 км, эстафета, женские команды

  1. ФНС – От Нас Не Убежишь! – 10:06:11

Триатлон 113 км, эстафета, смешанные команды

  1. BANG – 3:50:16
  2. Gazprom Triathlon Team-1 – 4:01:35
  3. ФНС/RCA/Leo City Bikes – 4:03:29

Триатлон 113 км, эстафета, мужские команды

  1. Три Богатыря – 3:36:10
  2. HOTLINE – 3:42:53
  3. Geos Team – 3:45:03

Триатлон 113 км, эстафета, женские команды

  1. Hotline – 4:17:27
  2. ТРИумф – 4:25:18
  3. МСК-Felis-WorldClass – 4:30:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

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