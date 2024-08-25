В Москве впервые прошли соревнования по триатлону на «железной» дистанции. Результаты фестиваля спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226»
24 и 25 августа в Москве прошел фестиваль спорта для всей семьи «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226». Триатлон на «железной» дистанции проводился в Москве впервые. Также в рамках фестиваля состоялся чемпионат России на средней дистанции (113 км).
В субботу 24 августа состоялись забеги на дистанциях 10 км и 5 км, а также детские старты и Детский Кубок ФТР.
В воскресенье 25 августа участники соревновались на следующих дистанциях:
- «железная» (226 км), где плавание составляло 3,8 км (1 круг), велогонка – 180 км (3,5 круга) и бег – 42,2 км (4 круга);
- «полужелезная» (113 км), где плавательный этап – 1,9 км (1 круг), велогонка – 90 км (2,5 круга) и бег – 21,1 км (2 круга).
Плавательный этап прошел в гребном канале в Крылатском, велогонка – по Звенигородскому шоссе и по центру Москвы, бег – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Финишировали участники в олимпийском комплексе «Лужники».
Принять участие в соревнованиях по триатлону можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды (мужские, женские и смешанные команды).
Чемпионами России на дистанции 113 км стали Илья Прасолов (МСМК и чемпион России на дистанции 226 км) и Александра Разаренова (чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы в смешанной эстафете).
Результаты победителей и призеров:
Чемпионат России по триатлону (113 км), мужчины
- Илья Прасолов – 3:36:59
- Денис Васильев – 3:39:17
- Николай Ярошенко – 3:45:13
Чемпионат России по триатлону (113 км), женщины
- Александра Разаренова – 3:59:59
- Анастасия Горбунова – 4:05:20
- Инна Сысоева – 4:16:35
Триатлон, 226 км, мужчины, элита
- Евгений Тихонин – 8:29:56
- Денис Крестин – 8:30:42
- Иван Горланов – 8:38:10
- Дмитрий Залога – 8:40:13
- Евгений Ушаков – 8:58:57
- Иван Андреев – 9:03:43
Триатлон 226 км, женщины, элита
- Валентина Кукрус – 9:58:51
- Анна Бойкова – 10:08:43
- Кристина Петрова – 10:18:33
- Алла Трошина – 10:25:58
- Ольга Голубенкова – 10:31:13
- Татьяна Филиппович – 10:37:10
Триатлон, 113 км, мужчины, элита
- Алексей Никулин – 3:50:04
- Михаил Логинов – 3:51:47
- Андрей Клинов – 3:55:19
- Артем Цимбал – 3:55:41
- Василий Соловьев – 3:57:51
- Матвей Игумнов – 3:59:33
Триатлон, 113 км, женщины, элита
- Ольга Буренкова – 4:13:43
- Мария Курченко – 4:18:44
- Диана Трубкович – 4:21:16
- Любовь Коровина – 4:34:54
- Марина Колескина – 4:36:18
- Мария Малышева – 4:38:33
Триатлон 226 км, эстафета, смешанные команды
- НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ – 8:52:46
- Masters Triathlon Team – 9:40:54
- Alexanden Team – 9:53:20
Триатлон 226 км, эстафета, мужские команды
- МАИ – 7:44:15
- Тихоходки – 8:17:48
- Бедолаги – 8:22:45
Триатлон 226 км, эстафета, женские команды
- ФНС – От Нас Не Убежишь! – 10:06:11
Триатлон 113 км, эстафета, смешанные команды
- BANG – 3:50:16
- Gazprom Triathlon Team-1 – 4:01:35
- ФНС/RCA/Leo City Bikes – 4:03:29
Триатлон 113 км, эстафета, мужские команды
- Три Богатыря – 3:36:10
- HOTLINE – 3:42:53
- Geos Team – 3:45:03
Триатлон 113 км, эстафета, женские команды
- Hotline – 4:17:27
- ТРИумф – 4:25:18
- МСК-Felis-WorldClass – 4:30:51
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.