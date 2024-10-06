Результаты фестиваля спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. С 4 по 6 октября прошли заплывы, забеги и соревнования по триатлону

С 4 по 6 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел масштабный спортивный фестиваль IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. Этот старт закрывает сезон соревнований по триатлону.

В пятницу 4 октября прошли заплывы на одну и две морские мили (1,852 км и 3,704 км) и эстафета на дистанции 3,704 км, детские и женские забеги на дистанции 5 км. Также впервые состоялись мужской забег на 5 км и забег для подростков на 2000 м.

В субботу и воскресенье прошли соревнования по триатлону на следующих дистанциях:

113 (1,93 км плавание, 86,6 км велогонка и 20,1 км бег);

⅛ (0,5 км плавание, 22 км велогонка и 5 км бег);

OLYMPIC (1,7 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег);

SUPERSPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).

Результаты победителей и призеров:

OLYMPIC, мужчины

Дмитрий Ростягаев – 1:56:35 Семен Пивоваров – 1:56:46 Михаил Логинов – 1:57:09 Алексей Никулин – 1:58:45 Илья Слепов – 2:01:12 Денис Крестин – 2:01:23

OLYMPIC, женщины

Ульяна Баташова – 2:19:38 Елизавета Саутиева – 2:26:11 Анна Бойкова – 2:28:53 Татьяна Поспелова – 2:31:54 Елена Роот – 2:38:05 Юлия Кленина – 2:49:04

113 км, мужчины

Алексей Осокин – 4:00:59 Юрий Колмаков – 4:01:22 Андрей Брюханков – 4:01:48 Павел Горик – 4:03 Вадим Ольховик – 4:04:39 Вячеслав Пименов – 4:07:03

113 км, женщины

Мария Курченко – 4:25:53 Ольга Малий – 4:47:24 Анна Бойкова – 4:50:17 Наталья Журавлева – 4:58:29 Надежда Анфимова – 4:59 Анна Михайлова – 5:15:07

⅛, мужчины

Семен Пивоваров – 55:42 Кирилл Голдовский – 55:58 Дмитрий Ростягаев – 56:02 Игорь Полянский – 56:38 Юрий Онищенко – 57:11 Евгений Рулевский – 58:17

⅛, женщины

Ольга Пименова – 1:05:46 Татьяна Орлова – 1:06:24 Марина Акимова – 1:06:53 Елизавета Саутиева – 1:07:41 Мария Уварова – 1:08:10 Мария Молярова – 1:09:49

SUPERSPRINT, мужчины

Игорь Полянский – 25:58 Семен Пивоваров – 26:03 Кирилл Голдовский – 26:06 Дмитрий Ростягаев – 26:14 Илья Слепов – 26:55 Юрий Онищенко – 27:05

SUPERSPRINT, женщины

Женский забег IRONLADY, 5 км

Анастасия Микушева – 17:09 Татьяна Лихторович – 17:34 Ульяна Шарикова – 17:41

Мужской забег MANSTAR, 5 км

Михаил Логинов – 15:49 Алексей Шемякин – 15:51 Артем Камалов – 15:57

Заплыв на одну милю, мужчины

Артем Буценин – 21:37 Александр Шимин – 22:12 Сергей Иванов – 22:15

Заплыв на одну милю, женщины

Анна Артемова – 24:52 Ангелина Каргальцева – 25:30 Татьяна Лихторович – 26:52

Заплыв на две мили, мужчины

Кирилл Беляев – 44:04 Альберт Маннанов – 47:27 Илья Ивашкин – 51:13

Заплыв на две мили, женщины

Александра Куликова – 53:30 Варвара Симонова – 54:22 Анна Бойкова – 1:03:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning . Фотографии доступны на сайте организатора .