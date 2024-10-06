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Результаты фестиваля спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. С 4 по 6 октября прошли заплывы, забеги и соревнования по триатлону

С 4 по 6 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел масштабный спортивный фестиваль IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. Этот старт закрывает сезон соревнований по триатлону.

В пятницу 4 октября прошли заплывы на одну и две морские мили (1,852 км и 3,704 км) и эстафета на дистанции 3,704 км, детские и женские забеги на дистанции 5 км. Также впервые состоялись мужской забег на 5 км и забег для подростков на 2000 м.

В субботу и воскресенье прошли соревнования по триатлону на следующих дистанциях:

  • 113 (1,93 км плавание, 86,6 км велогонка и 20,1 км бег);

  • ⅛ (0,5 км плавание, 22 км велогонка и 5 км бег);

  • OLYMPIC (1,7 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег);

  • SUPERSPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).

Результаты победителей и призеров:

OLYMPIC, мужчины

  1. Дмитрий Ростягаев – 1:56:35

  2. Семен Пивоваров – 1:56:46

  3. Михаил Логинов – 1:57:09

  4. Алексей Никулин – 1:58:45

  5. Илья Слепов – 2:01:12

  6. Денис Крестин – 2:01:23

OLYMPIC, женщины

  1. Ульяна Баташова – 2:19:38

  2. Елизавета Саутиева – 2:26:11

  3. Анна Бойкова – 2:28:53

  4. Татьяна Поспелова – 2:31:54

  5. Елена Роот – 2:38:05

  6. Юлия Кленина – 2:49:04

113 км, мужчины

  1. Алексей Осокин – 4:00:59

  2. Юрий Колмаков – 4:01:22

  3. Андрей Брюханков – 4:01:48

  4. Павел Горик – 4:03

  5. Вадим Ольховик – 4:04:39

  6. Вячеслав Пименов – 4:07:03

113 км, женщины

  1. Мария Курченко – 4:25:53

  2. Ольга Малий – 4:47:24

  3. Анна Бойкова – 4:50:17

  4. Наталья Журавлева – 4:58:29

  5. Надежда Анфимова – 4:59

  6. Анна Михайлова – 5:15:07

⅛, мужчины

  1. Семен Пивоваров – 55:42

  2. Кирилл Голдовский – 55:58

  3. Дмитрий Ростягаев – 56:02

  4. Игорь Полянский – 56:38

  5. Юрий Онищенко – 57:11

  6. Евгений Рулевский – 58:17

⅛, женщины

  1. Ольга Пименова – 1:05:46

  2. Татьяна Орлова – 1:06:24

  3. Марина Акимова – 1:06:53

  4. Елизавета Саутиева – 1:07:41

  5. Мария Уварова – 1:08:10

  6. Мария Молярова – 1:09:49

SUPERSPRINT, мужчины

  1. Игорь Полянский – 25:58

  2. Семен Пивоваров – 26:03

  3. Кирилл Голдовский – 26:06

  4. Дмитрий Ростягаев – 26:14

  5. Илья Слепов – 26:55

  6. Юрий Онищенко – 27:05

SUPERSPRINT, женщины

Женский забег IRONLADY, 5 км

  1. Анастасия Микушева – 17:09

  2. Татьяна Лихторович – 17:34

  3. Ульяна Шарикова – 17:41

Мужской забег MANSTAR, 5 км

  1. Михаил Логинов – 15:49

  2. Алексей Шемякин – 15:51

  3. Артем Камалов – 15:57

Заплыв на одну милю, мужчины

  1. Артем Буценин – 21:37

  2. Александр Шимин – 22:12

  3. Сергей Иванов – 22:15

Заплыв на одну милю, женщины

  1. Анна Артемова – 24:52

  2. Ангелина Каргальцева – 25:30

  3. Татьяна Лихторович – 26:52

Заплыв на две мили, мужчины

  1. Кирилл Беляев – 44:04

  2. Альберт Маннанов – 47:27

  3. Илья Ивашкин – 51:13

Заплыв на две мили, женщины

  1. Александра Куликова – 53:30

  2. Варвара Симонова – 54:22

  3. Анна Бойкова – 1:03:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
плавание
велошоссе
Ironstar Triathlon Russia
любительский спорт
Бег
Забег
Календарь стартов
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