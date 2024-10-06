Результаты фестиваля спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. С 4 по 6 октября прошли заплывы, забеги и соревнования по триатлону
С 4 по 6 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел масштабный спортивный фестиваль IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. Этот старт закрывает сезон соревнований по триатлону.
В пятницу 4 октября прошли заплывы на одну и две морские мили (1,852 км и 3,704 км) и эстафета на дистанции 3,704 км, детские и женские забеги на дистанции 5 км. Также впервые состоялись мужской забег на 5 км и забег для подростков на 2000 м.
В субботу и воскресенье прошли соревнования по триатлону на следующих дистанциях:
113 (1,93 км плавание, 86,6 км велогонка и 20,1 км бег);
⅛ (0,5 км плавание, 22 км велогонка и 5 км бег);
OLYMPIC (1,7 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег);
SUPERSPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).
Результаты победителей и призеров:
OLYMPIC, мужчины
Дмитрий Ростягаев – 1:56:35
Семен Пивоваров – 1:56:46
Михаил Логинов – 1:57:09
Алексей Никулин – 1:58:45
Илья Слепов – 2:01:12
Денис Крестин – 2:01:23
OLYMPIC, женщины
Ульяна Баташова – 2:19:38
Елизавета Саутиева – 2:26:11
Анна Бойкова – 2:28:53
Татьяна Поспелова – 2:31:54
Елена Роот – 2:38:05
Юлия Кленина – 2:49:04
113 км, мужчины
Алексей Осокин – 4:00:59
Юрий Колмаков – 4:01:22
Андрей Брюханков – 4:01:48
Павел Горик – 4:03
Вадим Ольховик – 4:04:39
Вячеслав Пименов – 4:07:03
113 км, женщины
Мария Курченко – 4:25:53
Ольга Малий – 4:47:24
Анна Бойкова – 4:50:17
Наталья Журавлева – 4:58:29
Надежда Анфимова – 4:59
Анна Михайлова – 5:15:07
⅛, мужчины
Семен Пивоваров – 55:42
Кирилл Голдовский – 55:58
Дмитрий Ростягаев – 56:02
Игорь Полянский – 56:38
Юрий Онищенко – 57:11
Евгений Рулевский – 58:17
⅛, женщины
Ольга Пименова – 1:05:46
Татьяна Орлова – 1:06:24
Марина Акимова – 1:06:53
Елизавета Саутиева – 1:07:41
Мария Уварова – 1:08:10
Мария Молярова – 1:09:49
SUPERSPRINT, мужчины
Игорь Полянский – 25:58
Семен Пивоваров – 26:03
Кирилл Голдовский – 26:06
Дмитрий Ростягаев – 26:14
Илья Слепов – 26:55
Юрий Онищенко – 27:05
SUPERSPRINT, женщины
Женский забег IRONLADY, 5 км
Анастасия Микушева – 17:09
Татьяна Лихторович – 17:34
Ульяна Шарикова – 17:41
Мужской забег MANSTAR, 5 км
Михаил Логинов – 15:49
Алексей Шемякин – 15:51
Артем Камалов – 15:57
Заплыв на одну милю, мужчины
Артем Буценин – 21:37
Александр Шимин – 22:12
Сергей Иванов – 22:15
Заплыв на одну милю, женщины
Анна Артемова – 24:52
Ангелина Каргальцева – 25:30
Татьяна Лихторович – 26:52
Заплыв на две мили, мужчины
Кирилл Беляев – 44:04
Альберт Маннанов – 47:27
Илья Ивашкин – 51:13
Заплыв на две мили, женщины
Александра Куликова – 53:30
Варвара Симонова – 54:22
Анна Бойкова – 1:03:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте организатора.
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