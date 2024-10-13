Результаты IV этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2024

13 октября в Санкт-Петербурге прошел IV этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2024. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Также состоялся детский забег.

Маршруты забегов проходили в Приморском парке Победы и ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Дмитрий Черноокий – 32:51 Сергей Алпатов – 33:38 Руслан Ардеев – 33:42

10 км, женщины

Галина Лукина – 38:11 Наталия Волкова – 40:43 Дарья Белоусова – 41:03

5 км, мужчины

Михаил Подлесных – 15:56 Сергей Клавдиенко – 16:49 Денис Чураков – 16:51

5 км, женщины

Ольга Ницина – 18:17 Анна Щербакова – 19:15 Валентина Жданова – 19:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .