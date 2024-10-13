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Результаты IV этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2024

13 октября в Санкт-Петербурге прошел IV этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2024. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Также состоялся детский забег.

Маршруты забегов проходили в Приморском парке Победы и ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Черноокий – 32:51

  2. Сергей Алпатов – 33:38

  3. Руслан Ардеев – 33:42

10 км, женщины

  1. Галина Лукина – 38:11

  2. Наталия Волкова – 40:43

  3. Дарья Белоусова – 41:03

5 км, мужчины

  1. Михаил Подлесных – 15:56

  2. Сергей Клавдиенко – 16:49

  3. Денис Чураков – 16:51

5 км, женщины

  1. Ольга Ницина – 18:17

  2. Анна Щербакова – 19:15

  3. Валентина Жданова – 19:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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