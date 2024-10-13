Результаты IV этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2024
13 октября в Санкт-Петербурге прошел IV этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2024. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Также состоялся детский забег.
Маршруты забегов проходили в Приморском парке Победы и ЦПКиО им. С.М. Кирова.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Дмитрий Черноокий – 32:51
Сергей Алпатов – 33:38
Руслан Ардеев – 33:42
10 км, женщины
Галина Лукина – 38:11
Наталия Волкова – 40:43
Дарья Белоусова – 41:03
5 км, мужчины
Михаил Подлесных – 15:56
Сергей Клавдиенко – 16:49
Денис Чураков – 16:51
5 км, женщины
Ольга Ницина – 18:17
Анна Щербакова – 19:15
Валентина Жданова – 19:21
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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