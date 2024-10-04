4-6 октября в Сочи пройдет юбилейный фестиваль IRONSTAR SIRIUS SOCHI. Старты по триатлону, бегу и плаванию соберут 5 тысяч участников

С 4 по 6 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи пройдет масштабный спортивный фестиваль для всей семьи IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. В этом году мероприятие пройдет в 10-й, юбилейный раз и по традиции станет закрытием сезона триатлона в России.

В пятницу, 4 октября , пройдут:

заплывы на открытой воде SWIMSTAR на одну или две морские мили (1,852 км и 3,704 км) и эстафета на дистанции две морские мили для команд из двух человек;

детские забеги STARKIDS для бегунов от 0 до 12, дистанции – 500 и 1000 м;

традиционный женский забег IRONLADY на дистанции 5 км, на финише которого участницы получают цветы.

Также программа фестиваля впервые дополнится двумя беговыми событиями, которые также пройдут в пятницу 4 октября:

MANSTAR – забег для мужчин на 5 км;

JUNIORSTAR – забег для подростков на дистанцию 2000 м.

В субботу и воскресенье пройдут основные триатлонные гонки на дистанциях 113, ⅛ и OLYMPIC.

5 октября на старт выйдут участники соревнований на 113 км, им предстоит поочередно преодолеть 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега. В этот же день пройдут соревнования на дистанции ⅛ от «железной» дистанции триатлона, в рамках которых спортсмены проплывут 0,5 км, проедут на велосипедах 22 км и пробегут 5 км.

6 октября на старт выйдут участники гонки на олимпийской дистанции. Они проплывут 1,7 км, проедут на велосипедах 40 км и пробегут 10 км.

Помимо соревнований в течение всех дней фестиваля будут проводиться бесплатные тренировки и лекции, посетить которые могут как участники соревнований, так и болельщики и гости. Для юных посетителей фестиваля будут доступны игровые и творческие зоны от партнеров.

«С этих соревнований в Сириусе (Сочи) началась история IRONSTAR: в июне 2015 года на старт вышло всего 150 человек, а учредители сами расставляли барьеры, вешали баннеры и занимались перекрытием дорог. Спустя 10 лет мы превратились в масштабный фестиваль спорта для всей семьи», – сообщил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин. Всего на старт в 2024 году планируют выйти более 5000 участников из 76 регионов страны.