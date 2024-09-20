В Мурманской области пройдут бесплатные соревнования по скандинавской ходьбе Imandra Go 2024. Они состоятся 5 и 6 октября
5 и 6 октября в парке Бровцева в Мончегорске (Мурманская область) пройдут бесплатные соревнования по скандинавской ходьбе.
В субботу 5 октября любители будут соревноваться на дистанции 1 км, спортсмены – на 5 км. В воскресенье 6 октября участники смогут пройти треккинговый маршрут «Тропа геологов» длиной 4,9 км – это легкая трасса, с которой спортсменам откроются живописные виды на горы Хибины и озеро Имандра.
Вход свободный как для участников, так и для болельщиков. Спортсменам и любителям необходимо взять с собой палки для скандинавской ходьбы.
Регистрация проходит на сайте Visit Imandra.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Visit Imandra
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