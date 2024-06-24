27 июля в Москве пройдет «Битва Беговых Клубов»

27 июля в Лужниках пройдет «Битва Беговых Клубов» от организаторов «Пыльные гантели» (любительский беговой клуб).

Участники (в составе бегового клуба) будут соревноваться в трех дисциплинах: 3000 м индивидуально, шведская эстафета (1600 м +1200 м +800 м + 400 м), эстафета (4 человека бегут по 100 м).

Для того, чтобы выиграть клубу, необходимо набрать наибольшее количество очков в каждой дисциплине. Таблица начисления очков клубного зачета находится в Google документе.

Беговой клуб, набравший наибольшее количество баллов, получит 100 000 рублей, за второе место – 75 000 рублей, за третье место – 50 000 рублей. Также будут награждать и фан-зону бегового клуба, за самую активную и креативную поддержку можно получить 50 000 рублей.

Стоимость участия на дистанции 3000 метров составляет 1800 рублей. Командное участие в шведской эстафете стоит 5200 рублей, в эстафете (4 человека по 100 м) – 2400 рублей. С 9 июля стоимость повышается.

Зарегистрироваться и посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале Dusty Dumbbells.