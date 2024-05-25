В Санкт-Петербурге прошел велозаезд «ЗСД Фонтанка Фест». На старт вышли около 15 000 участников

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В субботу 25 мая в Санкт-Петербурге прошел шестой международный велозаезд «ЗСД Фонтанка Фест». 

Для участников были доступны два тематических заезда на дистанции 15 км:

  • «Наш оранжевый» (назван по фирменному цвету организатора – интернет-газеты «Фонтанка.ру»).
  • Вечерний «Засвети ЗСД», который прошел по закатному Санкт-Петербургу.

Маршруты велозаездов проходили по перекрытому центральному участку ЗСД до набережной реки Екатерингофки. Спортсмены стартовали на Богатырском проспекте и проезжали по вантовым мостам с видами на Финский залив, «Лахту Центр» и стадион «Газпром Арена».

Первый «ЗСД Фонтанка Фест» прошел в 2016 году и собрал 5 тысяч участников, в этом году участие приняли около 15 тысяч спортсменов. Велозаезд не состоялся только в 2020 году из-за ковидных ограничений.

 

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