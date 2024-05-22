Летние трейлы 2024: сокровища вне трасс – горные пики и броды, лесная прохлада и песчаные карьеры

От Архыза до Алтая.

Летний сезон – любимый у многих бегунов. В России больше всего стартов проходит именно летом – и шоссейных, и «на обочине». Рано или поздно бегун с некоторым опытом хочет чего-то новенького – и может пойти по пути или работы над скоростью, или над увеличением дистанции. А где длинные дистанции – там и трейлы.

Трейл – это бег по пересеченной дистанции и натуральному рельефу. Условия могут быть совсем разные: от утоптанного грунта в парках до дремучих буреломов и сыпучих камней на горных перевалах. Мы составили календарь летних трейловых забегов в России, которые подойдут как начинающим, так и опытным трейлраннерам. Учли самые популярные старты и не обделили вниманием нишевые забеги в необычных локациях, о которых вы могли не знать.

Sport-Marafon Fest

Когда : 7-9 июня

Где : арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

Дистанции : 10 км, 17 км, 32 км, 47 км, 60 км, 100 км

Регистрация : sportmarafonfest.ru

Не только бег, но и другие летние активности – велозаезды, ориентирование, рогейн, каниспринт, сапсерфинг, пакрафтинг. Кроме маршрутов, проложенных по живописных полям и между впечатляющими арт-объектами, участников ждет опен-эйр с десятком исполнителей и хедлайнером The Hatters. Природные просторы, купание в Угре, выбор из дистанций по любым силам и огромная тусовка единомышленников в отрыве от города.

Сколько стоит : билет на фестиваль продается по фиксированной цене 7000 ₽. Включает разные активности на каждый день, в том числе выбор дистанции любой длины.

Когда закрывается регистрация : возможность регистрации на отдельные соревнования и активности зависит от наличия свободных мест, общее количество – до 10 000 человек. Цена билета увеличивается по мере приближения даты фестиваля.

Как добраться : из Москвы ехать около 170 км от МКАД. Также можно добраться электричкой от Киевского вокзала до станции Малоярославец или Калуга-1, далее на такси. Еще один вариант – платный трансфер на автобусе от организаторов. Стоимость трансфера из Москвы до стартового городка и обратно (м. Тропарёво) – 3500 ₽. Билеты на трансфер можно купить на странице регистрации .

Где жить : в самом парке можно жить в палатке , домики в парке уже забронированы. Также можно жить в Калуге и на машине или трансфере добираться до площадки.

Фестиваль SPORT-MARAFON FEST: гид по масштабному спортивному празднику. С отзывами участников

Балтийский трейл «Белые ночи»

Когда : 22 июня

Где : Сестрорецк, Санкт-Петербург

Дистанции : 1 км, 5 км, 10 км, 21 км

Регистрация : pushkin-run.ru/whitenights

Забег, где можно встретить закат и насладиться морскими пейзажами. Он пройдет в разгар сезона белых ночей за неделю до старта одноименного шоссейного забега в Петербурге.

Кроме дистанций от 5 км до полумарафона пройдет фановый забег в пижамах на 1 км. Дистанции проложены по кромке Финского залива и представляют собой прямую – заблудиться будет сложно. Стартовый городок находится прямо на пляже, бежать тоже придется по песку, как по сухим, так и по влажным участкам. Учитывайте, что из-за песка скорость будет ниже, чем на грунтовых дорожках в парках и лесах. Кроме пунктов питания в городке будет работать музыкальный пункт поддержки, после финиша организаторы устраивают концерт, а ровно в полночь – огненное шоу. Многие остаются на пляже допоздна, так как солнце заходит в 23 часа, а последние участники финишируют в час ночи.

Сколько стоит : 1 км – 1500 ₽, 5 км – 2500 ₽, 10 км – 2800 ₽, 21 км – 3100 ₽.

Когда закрывается регистрация : покупку слота могут закрыть раньше срока по достижению лимита участников. Передать регистрацию другому участнику можно до 31 мая 2024 года в личном кабинете на RussiaRunning. График повышения стоимости слотов обещают опубликовать дополнительно.

Как добраться : от станции метро Беговая в Санкт-Петербурге и ж/д станции «Сестрорецк» идут автобусы до пляжа «Дубки». Обратный трансфер от стартового городка до станции метро «Черная речка» отправляется в 2 часа ночи, стоимость – 550 рублей.

Altai Ultra-Trail (AUT)

Когда : 28-30 июня

Где : Тюнгур, Усть-Коксинский район, республика Алтай

Дистанции : 10 км, 33 км, 53 км, 80 км, 115 км

Регистрация : altai-trail.ru

На Алтай приезжает большая тусовка тех, кто любит исследовать дикие места и бросать себе вызов. Гонка пройдет в природном парке Белуха, по природным тропам и высотам, откуда откроется вид на одноименную гору. В программе есть дистанция в 10 км для новичков и несколько дистанций от 33 до 115 км для более опытных участников, которые бегут уже не первые ультры.

Даже на самой короткой дистанции не будет скучно – трассу проложили через ряд классических для горного трейла препятствий. Участников ждет подъем на локальную вершину, спуски, скальные участки, брод небольшой речки.

На более длинных участках встретятся технически сложные элементы – завалы деревьев и курумник, подъем на гору, брод реки, горный траверс, преодоление перевала. Подробности по каждой дистанции организаторы описали на сайте . В этом году организаторы в последний раз проводят Altai Ultra-Trail в районе Белухи, со следующего года забег переедет в новое место – пока неизвестно, куда именно.

Особенность старта – большой процент автономных участков на трассах от 33 км, к чему стоит подготовиться. Соревнования сертифицированы международными организациями – ITRA, UTMB и Western States – и входят в российскую серию Кубка по трейлраннингу.

Тех, кто приедут с детьми, смогут оставить ребенка под присмотром во время своего старта. В последний день соревнований, после финиша всех взрослых участников, пройдут детские забеги.

После гонки можно продолжить беговой уикенд конными прогулками, поехать на Телецкое озеро или сплавиться по Катуни в окружении нетронутой природы горного Алтая.

Сколько стоит : 10 км – 3500 ₽, 33 км – 5500 ₽, 53 км – 7000 ₽, 80 км – 9000 ₽, 115 км 10 500 ₽.

Когда закрывается регистрация : по достижении лимита участников в 700 человек.

Как добраться : ближайшие крупные города – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск. Навигаторы предлагают разные варианты проезда в Тюнгур, наиболее адекватный с точки зрения состояния дороги маршрут на авто: двигаться по трассе М52 через населенные пункты Бийск, Майма, Шебалино, далее – поворот на Нефтебазе (Туекта), Усть-Кан, Усть-Кокса. Рейсовый транспорт: микроавтобус Горно-Алтайск-Тюнгур отправляется каждый день в 10:00 с автовокзала, стоимость билета 2000 ₽, билеты можно купить на специализированных сайтах (например, tutu.ru). Организаторы также предоставляют трансфер из Новосибирска – оплатить его можно на отдельной странице , стоимость трансфера – 7300–8800 ₽ в зависимости от выбранных дат поездки.

Где жить : организаторы составили интерактивную карту с вариантами проживания.

Arkhyz Wild Trail

Когда : 29-30 июня

Где : поселок Романтик, Архыз

Дистанции : 14 км, 18 км, 33 км, 35 км, 48 км, 52 км

Регистрация : wildtrail.ru/awt

Дистанции от 14 км – для знакомства с горным трейлом – до ультры. Фишка старта: двухдневные стадийные гонки За два дня можно пробежать сразу два забега – победить в отдельном зачете, получить скидку за покупку сразу двух слотов, увидеть еще больше Кавказских гор. На каждом маршруте ждут особенные природные виды – бирюзовые озера, заливные луга, заснеженные пики, поля цветущих рододендронов. Технически сложные трассы требуют подготовленности и специальной экипировки – требования есть на сайте .

Сколько стоит : 14 км – 4500 ₽, 18 км – 5500 ₽, 33 км – 7000 ₽, 35 км – 7500 ₽, 48 км – 10 500 ₽, 52 км – 11 000 ₽, 68 км (35+38) – 12 000 ₽, 100 км (48 + 52) – 19 000 ₽.

Когда закрывается регистрация : по достижению лимита участников – общее количество 2200 человек.

Как добраться : ближайший к месту старта аэропорт находится в городе Минеральные Воды, ближайшая железнодорожная станция – Черкесск, ближайший железнодорожный вокзал, принимающий междугородние поезда – Невинномысск.

Из аэропорта Минеральные Воды можно доехать на машине, получится около 220 километров, время в пути – в районе 3,5 часов. Стоимость поездки на такси от аэропорта до места старта – примерно 5000 рублей. Также от аэропорта до автовокзала идет маршрутка, а затем автобус до Архыза. Есть и трансфер от организаторов от аэропорта Минеральные Воды, купить место и посмотреть расписание можно на странице регистрации .

От станции Черкесск можно добраться на автомобиле, получится примерно 130 километров, время в пути – около 2 часов 15 минут. Стоимость поездки на такси до места старта – примерно 3000 рублей. Есть и ежедневный автобус, который идет до поселка Романтик.

Где жить : стартовый городок находится в поселке Романтик, в первую очередь стоит рассмотреть отели в этой локации. Также поселиться можно в селе Архыз и оттуда добраться до старта на автомобиле – расстояние между локациями около 10 км, есть асфальтовая дорога.

Трейловый фестиваль ARKHYZ WILD TRAIL. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия и отзывы участников

Фестиваль бега «Кудыкина Гора Trail»

Когда : 6-7 июля

Где : сафари-парка «Кудыкина гора», город Задонск, Липецкая область

Дистанции : 1 км, 5 км, 10 км, 15 км, 33 км, 50 км

Регистрация : russiarunning.com/event/KUDYKINA2024

Фестиваль бега на Кудыкиной горе – это маршруты на разный уровень подготовки плюс разнообразные развлечения. В программе гонки бег и скандинавская ходьба. И все это с видом на огромного Змея Горыныча, реку Дон, холмы и симпатичные домики на берегу.

Маршруты проходят по парковой зоне, в основном грунтовой, и не имеют сложного рельефа, поэтому подойдут для знакомства новичкам. На дистанциях 33 и 50 км участников ждет брод через реку Дон. В программе также музыка, танцы, фольклорное шоу с огнем и концерт накануне забега, деревянная крепость и станции-развлечения для детей.

Сколько стоит : 1 км – 990 ₽, 5 км с 1800 ₽, 10 км – 1900 ₽, 15 км – 2200 ₽, 33 км – 2400 ₽, 50 км – 3000 ₽.

Когда закрывается регистрация : после того, как выкупят все слоты.

Как добраться : до сафари-парка «Кудыкина гора» можно добраться из Липецка и из Воронежа. Расстояние от Липецка до Задонска – 60 км, от Задонска до парка «Кудыкина гора» – 14 км.

Где жить : в парке есть отель и гостевые дома, но они уже забронированы на даты старта. Зато доступны места под палатку в кемпинге , где есть парковка, душ с горячей и холодной водой, туалеты, умывальники, места для зарядки телефонов, костровые места. Стоимость одного палаткоместа – 2000 ₽ в сутки. Забронировать место можно только через оператора по телефону 8 (800) 555-90-82, кодовое слово для бронирования – «забег», его нужно сказать оператору. Палатка нужна своя, в парке в аренду их не сдают.

Угреша-трейл

Когда : 25 августа

Где : фристайл-парк, город Дзержинский, Московская область, координаты – 55.634388, 37.855397

Дистанции : 7 км, 15 км, 30 км, 60 км

Регистрация : blizkotrail.ru/ugresha-2024

Бездорожье в досягаемости от Москвы. Только естественные тропы, грунтовые дороги и настоящий лес – без парковых аллей и искусственных дорожек. Стартовый городок находится на пляже карьера, вверх от него уходят трассы горнолыжной школы, и участники прямо со старта побегут вверх на горку. Маршруты проложены по технически разнообразной местности: завалы из упавших деревьев, лесные и луговые дороги и тропы, крутые подъемы и спуски, возможно, лужи и грязь. Детский забег проходит по песчаному пляжу.

Сколько стоит : 7 км – 1700 ₽, 15 км – 1950 ₽, 30 км – 2450 ₽, 60 км – 2700 ₽.

Когда закрывается регистрация : на данный момент регистрация на все дистанции открыта. Регистрации в день забега на месте старта не будет. Передача слота другому участнику возможна до 22 августа включительно.

Как добраться : на общественном транспорте проезд от метро Котельники. Автобусы № 20, 347, 470, 904, маршрутка 595к (25-35 мин.) до остановки «Фристайл» или «Угрешская, 20». Далее 200 м пешком вниз в карьер.

Риеккалансаари трейл

Когда : 23-24 августа

Где : Телкинниэми, Сортавала, республика Карелия

Дистанции : 7 км, 12 км, 25 км, 35 км, 55 км, 80 км

Регистрация : riekkalansaarifest.ru

Трейл по национальному парку «Ладожские Шхеры» на острове Риеккалансаари. Дистанции от 3 до 80 км, все в один круг. Набор высоты до 2000 м. Дополнительно проводят детские старты 500 м и 1000 м, а вечером в пятницу, накануне перед основными забегами, пройдет ночной забег на 7 км.

Организаторы составили гид с местными достопримечательностями для тех, кто хочет приехать не только на забег. Сюда обязательно нужно ехать с ночевкой, а то и двумя, ночевать в гостевых домах или в палатках прямо на острове, поучаствовать в карельской пивной миле и послушать концерты под открытым небом. На площадке будут фудтраки с разнообразной кухней, питьевую воду рекомендуют привезти с собой.

Сколько стоит : 7 км – 2500 ₽, 12 км – 3500 ₽, 25 км – 4000 ₽, 35 км – 4500 ₽, 55 км – 5000 ₽, 80 км – 5500 ₽.

Когда закрывается регистрация : после выкупа всех мест, общее количество слотов на гонку – 1500. Актуальные оставшиеся места можно отслеживать на сайте регистрации .

Как добраться : на поезде или автомобиле от города Сортавала, далее на машине, такси или трансфере от организаторов доехать до стартовой поляны Риеккалансари . Найти попутчиков можно в обсуждениях в группе VK или телеграм-чате . Есть трансфер прямо из Санкт-Петербурга – 2000 рублей в одну сторону, оплатить его можно при регистрации.

***

Еще есть популярные старты, на которые быстро раскупили места. Поэтому свободно купить слоты нельзя, но есть возможность официально переоформить регистрацию другого участника. Ниже – все детали.

Golden Ring Ultra-Trail

Когда : 19-21 июля

Где : Суздаль, Владимирская область

Дистанции : 3 км, 5 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 100 км

Регистрация : goldenultra.ru/grut – слоты выкуплены, но доступна официальная перерегистрация.

Бег по пересеченной местности с элементами кросса и дистанциями на любую подготовку и вкус. Место проведения – Суздаль, город с памятниками природы и архитектуры. Но сами дистанции мало захватывают город, самое интересное – там, где нет асфальта. Тропы проходят по грунту, траве, полям, грязи и болотам – разнообразие покрытия и техническая сложность зависит от километража. Как правило, самая технически сложная дистанция – Т80 (80+ км).

Участников ждет организованный стартовый городок с ЭКСПО и атмосфера праздника все дни. Это культовый старт, который собирает самых прошаренных трейлраннеров – сюда приезжают со всей России, чтобы пробежать ультра-дистанции и повидаться со знакомыми по стартам.

Все финишеры на дистанциях T30-T100 получают официальную оценку ITRA.

ITRA – это международная ассоциация трейлраннинга. Баллы ITRA нужны прежде всего для участия в серии соревнований Ultra Trail Mont-Blanc и некоторых других соревнованиях на выносливость. Организаторы приглашают участников, которые набирают нужное количество квалификационных баллов на гонку. Таким образом благодаря баллам ITRA можно отобраться на особенные старты, такие забеги-мейджоры в мире трейлраннинга.

Еще интересная опция: можно сравнивать свои беговые показатели с показателями атлетов со всего мира, для подсчета Performance Index каждого трейлраннера используются специальные формулы, основанные на скорости преодоления забегов.

Сколько стоит : в среднем от 2000 ₽ до 10 000 ₽ в зависимости от дистанции.

Когда закрывается регистрация : места давно раскуплены, но можно попробовать найти слот через сообщество любителей стартов Golden Ultra . Официальную перерегистрация стоит 500 рублей.

Как добраться : на автомобиле из Москвы – 232 км и около 3-х часов в пути или рейсовым автобусом (4 часа пути). Еще один удобный вариант – трансфер, который покупается с регистрацией на забег. Стоимость для участников и сопровождающих в одну сторону – 2000 ₽. Для случая, если вы перекупаете слот без трансфера, стоит уточнить порядок действий у организаторов, написав им на почту info@goldenultra.ru.

Где жить : идеальный вариант – жить в ГТК «Суздаль», гостинице, на территории которой устроен стартовый городок. Номера давно забронированы, поэтому, перекупая слот, нужно уточнить у продавца, не передаст ли он и бронь жилья. А иногда можно и вписаться с незнакомцами, например, в том же чате любителей стартов Golden Ultra участники ищут, с кем разделить жилье. Также можно снять квартиру или найти номер в гостинице в самом Суздале.

Malidak Ultra

Когда : 9-11 августа

Где : Башкирия, Южный Урал, Белорецк, деревня Онтурок

Дистанции : 5 км, 13 км, 21 км, 25 км, 40 км, 78 км, 101 км

Регистрация : malidak.ru – слоты выкуплены, доступна официальная перерегистрация.

Спортивный фестиваль в окружении древних Уральских гор собирает около 5000 трейлраннеров каждый год. Это праздник для всех, кто приехал за впечатлениями и туризмом – в регионе есть, что посмотреть . Кроме суровых гонок с внушительными цифрами подъема организаторы проводят ночной забег, рогейн, семейный квест, кросс и детский забег.

Дистанции от 5 до 100 километров – можно как получить удовольствие от прогулки на бегу, так и бросить себе смелый вызов.

Сколько стоит : 5 км – 3000 ₽, 13 км – 3200 ₽, 21 км – 3400 ₽, 25 км – 3600 ₽, 40 км – 4200 ₽, 78 км – 5000 ₽, 101 км – 5500 ₽.

Когда закрывается регистрация : слоты на гонки раскуплены, но в беговых чатах и группах всегда можно найти тех, кто по разным причинам продает слот. Регистрация на семейные и околоспортивные активности откроется в июле.

Как добраться: из Москвы или другого крупного города – самолетом или поездом в Уфу или Магнитогорск. Из Уфы до места старта 250 км, подойдет поезд Уфа-Белорецк , автобус Уфа-Белорецк . Из Магнитогорска до стартового городка 85 км, подойдет поезд Магнитогорск-Белорецк . От Белорецка взять такси до деревни Отнурок (ехать 20-30 минут, 10 километров). Будет и трансфер от организаторов – Уфа-Отнурок (Белорецк)-Уфа, стоимость организаторы обещают сообщить позже.

***

Мы не включили в обзор все-все трейлы – дайджест вышел бы бесконечным. В летний сезон одних только трейлов проходит по несколько раз в неделю. Старты уже в календаре – заглядывайте за подробностями.

Календарь забегов, заплывов и триатлонных гонок 2024

Трейлраннинг – дико сложный бег по горам, песку и полям. Мы поговорили с его главными звездами в России – Екатериной и Дмитрием Митяевыми

Зимние трейлы-2024: увидеть северное сияние и пересечь ледяные броды

Фото: соцсети организаторов забегов