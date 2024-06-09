Результаты Петровского гребного марафона, прошедшего 8 июня в Санкт-Петербурге

Теги гребля на байдарках и каноэ академическая гребля любительский спорт SUP серфинг Календарь стартов Здоровье

8 июня в Санкт-Петербурге прошел 17-й Петровский гребной марафон. Участники соревновались на гребных суднах (байдарки, сап-доски, пакрафты, рафты, академические судна) на дистанциях 68 км, 40 км и 10 км.

Участники стартовали на пляже в поселке имени Морозова (Ленинградская область), финишировали – на зеленом пляже Петропавловской крепости в Кронверкском проливе. Маршрут дистанций проходил вне судового хода, вдоль правого берега Невы. 

Результаты победителей и призеров:

68 км

  1. Николаев, Иванов, Шилин, Мочалов, Куров (Москва) – 4:30:01
  2. Третьяк, Калтович (Минская область) – 4:50:39,1
  3. Соломатин, Трофимова (Санкт-Петербург) – 4:57:44

40 км

  1. Чумаченко, Левченко – 2:56:05,8
  2. Сапожник, Вернхофф – 2:58:49,3
  3. Кондратенко, Сапожник – 2:59:27,1

10 км

  1. Иван Масягин – 53:48,3
  2. Рыбаков, Золочевская – 1:01:58,1
  3. Сорокин, Михайлова – 1:02:31

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии со старта появятся чуть позже на сайте mysport-photo.

Петровский гребной марафон проходит с 2008 года и приурочен к дню рождения Петра I (9 июня).

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий