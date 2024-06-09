Результаты Петровского гребного марафона, прошедшего 8 июня в Санкт-Петербурге

8 июня в Санкт-Петербурге прошел 17-й Петровский гребной марафон. Участники соревновались на гребных суднах (байдарки, сап-доски, пакрафты, рафты, академические судна) на дистанциях 68 км, 40 км и 10 км.

Участники стартовали на пляже в поселке имени Морозова (Ленинградская область), финишировали – на зеленом пляже Петропавловской крепости в Кронверкском проливе. Маршрут дистанций проходил вне судового хода, вдоль правого берега Невы.

Результаты победителей и призеров:

68 км

Николаев, Иванов, Шилин, Мочалов, Куров (Москва) – 4:30:01 Третьяк, Калтович (Минская область) – 4:50:39,1 Соломатин, Трофимова (Санкт-Петербург) – 4:57:44

40 км

Чумаченко, Левченко – 2:56:05,8 Сапожник, Вернхофф – 2:58:49,3 Кондратенко, Сапожник – 2:59:27,1

10 км

Иван Масягин – 53:48,3 Рыбаков, Золочевская – 1:01:58,1 Сорокин, Михайлова – 1:02:31

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии со старта появятся чуть позже на сайте mysport-photo.

Петровский гребной марафон проходит с 2008 года и приурочен к дню рождения Петра I (9 июня).