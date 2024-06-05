Открылась регистрация на бесплатный международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP

3 августа в Санкт-Петербурге пройдет бесплатный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP. Участники будут стартовать у Инженерного моста и плыть 8 км по Мойке и Фонтанке, каналам Крюкова и Грибоедова. САП-серферы преодолеют 25 мостов и финишируют у Итальянского моста.

Также будут проводиться конкурсы, организаторы выберут самый оригинальный костюм, доску и «Мисс SUP-2024».

Фестиваль проводится бесплатно. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте организатора.

В этот же день 3 августа, до старта фестиваля, пройдет Кубок «ФОНТАНКА CUP» – гонка на дистанции 7,5 км на САП-серфах. Старт будет дан у Инженерного замка, финиш – у Итальянского моста. Соревнования можно пройти в двух категориях «Профи» (на любой САП доске) и «Любители» (на САП доске шириной не менее 80 см).

Стоимость регистрация до 31 июня на гонку составляет 3000 рублей, с 1 июля цена повышается до 3500 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте gonka.fontanka.

Фонтанка SUP проходит с 2016 года. В 2023 году фестиваль сапсерфинга собрал рекордное количество участников – 10000 человек.