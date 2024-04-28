Юрий Сарамутин установил рекорд России по суточному плаванию. На заплыве в Санкт-Петербурге он проплыл 76 км

27-28 апреля в Санкт-Петербурге прошел суточный плавательный марафон от организаторов Grand Swim Series. Участники соревновались в круглосуточном 50-метровом бассейне в сольном и эстафетном формате. Можно было выбрать 1, 2, 3, 6-часовые дистанции и суточный заплыв.

В сольном суточном заплыве принял участие известный ультра-пловец Юрий Сарамутин – победитель заплывов на открытой воде в серии X-WATERS, Oceanman и «Кубок Чемпионов», рекордсмен KotlinRace. Он стартовал в свой день рождения и поставил цель – побить рекорд России по суточному плаванию. Официальный результат Юрия – 76 350 м.

Среди женщин в суточном заплыве первое место заняла Александра Назарова, проплыв за 24 часа 64 226 м. Участники сами решали, сколько часов будут плыть, сколько – спать, и когда это делать.

В заплыве на 6 часов первое место с результатом 22 033 м заняла Анастасия Рябова, победительница заплывов на открытой воде X-WATERS, Swimcup. Анастасия установила рекорд на 6-часовой дистанции. «Я благодарна предыдущей рекордсменке этого 6-часового заплыва – Диане Трубкович, потому что она меня готовила, чтобы свой же рекорд побить», – сообщила она после награждения.

Среди мужчин на 6-часовой дистанции лучший результат у Евгения Канаева – 20 601 м.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организаторов заплыва.

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