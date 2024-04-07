Результаты забега «Апрель», прошедшего 7 апреля в Москве. Максим Кузнецов установил рекорд трассы
7 апреля в Москве прошел забег «Апрель». Этим стартом организаторы «Беговое сообщество» открывают беговой сезон.
Участники соревновались на дистанции 5 км. Маршрут дистанции проходил по аллее Славы вокруг Олимпийского комплекса «Лужники», Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
Рязанский бегун Максим Кузнецов (мастер спорта по легкой атлетике) стал рекордсменом трассы с результатом 0:14:15. Иван Панферов из «Бегового Монастыря» финишировал третьим, в 2023 году Иван был первым с результатом 14:35.
Среди женщин первой стала Анна Бойнова – призерка чемпионата России. Юлия Конякина, многократная победительница забега «Апрель», сегодня прибежала второй. Призовую тройку замкнула Ирина Жулдыбина – призерка чемпионата России по триатлону.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
- Максим Кузнецов – 0:14:15
- Андрей Стрижаков – 0:14:16
- Иван Панферов – 0:14:24
5 км, женщины
- Анна Бойнова – 0:16:33
- Юлия Конякина – 0:16:44
- Ирина Жулдыбина – 0:16:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Athlinks.