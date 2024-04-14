Результаты забега «Арена Полумарафон», который прошел 14 апреля в Санкт-Петербурге. На дистанции 21,1 км Денис Чертыков установил рекорд трассы
В воскресенье 14 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон». Участникам были доступны дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. Также в рамках забега состоялся Кубок России по полумарафону.
Стартово-финишный городок располагался на Крестовском острове рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты забегов проходили по дорожкам Приморского парка Победа и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Трасса полумарафона официально сертифицирована измерителем AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).
Победителем полумарафон стал Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону), спортсмен также установил рекорд трассы – 1:04:24.
Среди женщин золото взяла Людмила Лебедева (чемпионка России по кроссу). Второй прибежала Елена Седова (победительница Московского марафона и чемпионка России по бегу на 10 км).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Денис Чертыков – 1:04:24
- Артем Попов – 1:04:31
- Вениамин Каныбеков – 1:04:39
21,1 км, женщины
- Людмила Лебедева – 1:14:15
- Елена Седова – 1:14:42
- Александра Вдовина – 1:15:26
10 км, мужчины
- Дмитрий Кудряшов – 31:30
- Владимир Магильный – 32:31
- Юрий Юрченков – 32:22
10 км, женщины
- Наталья Хохлова – 36:24
- Галина Лукина – 37:04
- Екатерина Мигунова – 38:01
5 км, мужчины
- Евгений Бурсевич – 15:21
- Платон Федосов – 15:29
- Игорь Селивончик – 15:33
5 км, женщины
- Елена Зонова – 16:30
- Оксана Шубина – 18:47
- Анфиса Коковина – 19:00
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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