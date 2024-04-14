Результаты забега «Арена Полумарафон», который прошел 14 апреля в Санкт-Петербурге. На дистанции 21,1 км Денис Чертыков установил рекорд трассы

В воскресенье 14 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон». Участникам были доступны дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. Также в рамках забега состоялся Кубок России по полумарафону.

Стартово-финишный городок располагался на Крестовском острове рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты забегов проходили по дорожкам Приморского парка Победа и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Трасса полумарафона официально сертифицирована измерителем AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).

Победителем полумарафон стал Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону), спортсмен также установил рекорд трассы – 1:04:24.

Среди женщин золото взяла Людмила Лебедева (чемпионка России по кроссу). Второй прибежала Елена Седова (победительница Московского марафона и чемпионка России по бегу на 10 км).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Денис Чертыков – 1:04:24 Артем Попов – 1:04:31 Вениамин Каныбеков – 1:04:39

21,1 км, женщины

Людмила Лебедева – 1:14:15 Елена Седова – 1:14:42 Александра Вдовина – 1:15:26

10 км, мужчины

Дмитрий Кудряшов – 31:30 Владимир Магильный – 32:31 Юрий Юрченков – 32:22

10 км, женщины

Наталья Хохлова – 36:24 Галина Лукина – 37:04 Екатерина Мигунова – 38:01

5 км, мужчины

Евгений Бурсевич – 15:21 Платон Федосов – 15:29 Игорь Селивончик – 15:33

5 км, женщины

Елена Зонова – 16:30 Оксана Шубина – 18:47 Анфиса Коковина – 19:00

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2024 год. Есть новые старты