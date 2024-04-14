Результаты забега «Арена Полумарафон», который прошел 14 апреля в Санкт-Петербурге. На дистанции 21,1 км Денис Чертыков установил рекорд трассы

Теги Полумарафон Людмила Лебедева любительский спорт Елена Седова Наталья Хохлова Бег Забег Календарь стартов Александра Вдовина Денис Чертыков Вениамин Каныбеков Здоровье

В воскресенье 14 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон». Участникам были доступны дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. Также в рамках забега состоялся Кубок России по полумарафону.

Стартово-финишный городок располагался на Крестовском острове рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты забегов проходили по дорожкам Приморского парка Победа и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Трасса полумарафона официально сертифицирована измерителем AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).

Победителем полумарафон стал Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону), спортсмен также установил рекорд трассы – 1:04:24.

Среди женщин золото взяла Людмила Лебедева (чемпионка России по кроссу). Второй прибежала Елена Седова (победительница Московского марафона и чемпионка России по бегу на 10 км).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Денис Чертыков – 1:04:24
  2. Артем Попов – 1:04:31
  3. Вениамин Каныбеков – 1:04:39

21,1 км, женщины

  1. Людмила Лебедева – 1:14:15
  2. Елена Седова – 1:14:42
  3. Александра Вдовина – 1:15:26

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Кудряшов – 31:30
  2. Владимир Магильный – 32:31
  3. Юрий Юрченков – 32:22

10 км, женщины

  1. Наталья Хохлова – 36:24
  2. Галина Лукина – 37:04
  3. Екатерина Мигунова – 38:01

5 км, мужчины

  1. Евгений Бурсевич – 15:21
  2. Платон Федосов – 15:29
  3. Игорь Селивончик – 15:33

5 км, женщины

  1. Елена Зонова – 16:30
  2. Оксана Шубина – 18:47
  3. Анфиса Коковина – 19:00

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2024 год. Есть новые старты

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий