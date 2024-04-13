Результаты кросса «Спутник», прошедшего 13 апреля в Зеленограде

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13 апреля в Зеленограде (Москва) прошел кросс «Спутник». Участники соревновались на дистанциях 5 и 14 км.

Стартово-финишный городок располагался возле стадиона «Ангстрем». Спортсмены бежали по лесу за стадионом, где на трассе встречались подтаявший снег, грязь, глина.

На дистанции 14 км победителем стал спортсмен из клуба «Беговой монастырь» Константин Лобов.

Результаты победителей и призеров:

14 км, мужчины

  1. Константин Лобов – 00:56:30
  2. Денис Дубинин – 00:57:38
  3. Никита Воронов – 00:58:06

14 км, женщины

  1. Мария Нигметзянова – 01:10:21
  2. Ксения Крылова – 01:10:38
  3. Надежда Николаева – 01:11:15

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Тычков – 00:19:04
  2. Александр Лапкин – 00:20:33
  3. Михаил Басалаев – 00:20:54

5 км, женщины

  1. Елена Сараева – 00:24:40
  2. Ксения Макорина – 00:25:44
  3. Анастасия Марынич – 00:26:05

 

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

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