В Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса на Крестовском острове. На ней пройдут бесплатные гонки – лыжные спринты и зимний триатлон

В Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса на Крестовском острове. Воспользоваться ей могут все желающие с 6 утра до 11 вечера – в темное время трасса освещается фонарями Приморского парка победы. Для лыжников предусмотрены шатры-раздевалки, камера хранения и туалеты, однако прокат лыж на трассе не организован.

Трасса будет работать до 17 марта, в период работы трассы здесь пройдет серия лыжных спринтов и зимний триатлон в рамках Кубка Губернатора Санкт-Петербурга.

Первый этап лыжных спринтов состоялся 20 января, второй этап ожидается 24 февраля (регистрация на старт откроется позже на сайте RussiaRunning), третий – 10 марта.

Зимний триатлон состоится 11 февраля, соревнование включает в себя следующие дисциплины: бег 4 км, велоэтап на МТБ 6 км, лыжный забег 6 км. Регистрация на старт была бесплатной и в данный момент закрыта, но соревнование можно посмотреть и в качестве болельщика.

Дополнительную информацию о стартах и регистрации можно отслеживать в телеграм-канале организаторов «Мы – спортивный Петербург».