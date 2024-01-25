10 февраля в Ижевске пройдет гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». Участников ждет забег PelmenRun, «удмуртский квиддич» и чемпионат по зимней рыбалке

10 февраля в Ижевске в десятый раз пройдет ежегодный этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». С 5 до 10 февраля гостей фестиваля ждут кулинарные и творческие мастер-классы и «пельменное меню» в ресторанах Ижевска. Среди спортивных активностей фестиваля:

забег PelmenRun;

«удмуртский квиддич» – чемпионат по Ӵужонболу;

чемпионат по ловле на мормышку и блесну со льда «Счастливая удочка» («Шудо визнан»).

Забег PelmenRun проводится на дистанциях 7 и 21 км для взрослых, 3 км для подростков с 13 лет и взрослых, 500 м для детей до 12 лет. Победители традиционно получат тазик горячих свежесваренных пельменей, а также призы от партнеров фестиваля. Стартовый городок расположится на набережной зодчего Дудина (ниже монумента Дружба Народов). Дистанции на 3, 7 и 21 км пройдут в сторону парка им. Кирова вдоль набережной. Регистрация на забег открыта на сайте RussiaRunning до 8 февраля.

Чемпионат по Ӵужонболу соберет 15 команд. Ӵужонбол – командный вид спорта, напоминающий хоккей с мячом, только вместо хоккейной клюшки используется березовая метла-ӵужон для уборки территорий. В каждом матче играет две команды по 6 человек, используя метлу и специальный мяч. Для игры в «удмуртский квиддич» необходима предварительная регистрация команды до 6 февраля на сайте фестиваля.

Чемпионат по зимней рыбалке пройдет на набережной им. Зодчего Дудина в акватории Ижевского пруда, где обитают преимущественно плотва, окунь и ерш. Соревнование продлится 4 часа, за каждый грамм пойманной рыбы участнику будет присуждаться один балл. Победителем станет рыбак, набравший по результатам взвешивания наибольшее количество баллов. Принять участие в чемпионате могут все желающие рыболовы старше 18 лет и участники от 14 до 18 лет в присутствии родителей или с их письменного разрешения. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля, при этом нужно сразу выбрать категорию – ловля на мормышку или ловля на блесну.

В этом году этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в юбилейный десятый раз. Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте фестиваля.